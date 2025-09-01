Hà Nội

Những món đồ “must-have” khi đi camp xem diễu binh 2/9

Số hóa

Những món đồ “must-have” khi đi camp xem diễu binh 2/9

Muốn có trải nghiệm thoải mái và lưu giữ khoảnh khắc đẹp trong lễ diễu binh 2/9, bạn nhất định phải chuẩn bị đủ 7 món đồ “must-have” này.

Thiên Trang (TH)
Nhiều người trẻ chọn “camp” qua đêm để giữ chỗ đẹp xem diễu binh A80 vào ngày 2/9.
Một cục pin sạc dự phòng dung lượng lớn sẽ giúp điện thoại không “sập nguồn” giữa lúc ghi hình.
Bình nước giữ nhiệt dung tích 700ml - 1000ml sẽ giữ bạn luôn tỉnh táo và đủ năng lượng.
Một chiếc ô mini gấp gọn sẽ là cứu tinh trong cả trời nắng gắt lẫn cơn mưa bất chợt.
Ghế gấp nhỏ gọn giúp bạn thoải mái hơn khi chờ nhiều giờ liền ở vị trí đẹp.
Quạt tích điện đeo cổ hay kẹp áo sẽ mang lại sự mát mẻ trong đám đông đông đúc.
Kính râm không chỉ bảo vệ mắt khỏi tia UV mà còn giúp ảnh chụp thêm phần “chất”.
Cuối cùng, một chiếc túi tote in cờ đỏ sao vàng sẽ đựng gọn tất cả và tạo dấu ấn tinh thần yêu nước.
Thiên Trang (TH)
