Brute Force Attack nguy hiểm thế nào với mật khẩu của bạn

Số hóa

Brute Force Attack nguy hiểm thế nào với mật khẩu của bạn

Hacker có thể thử hàng triệu mật khẩu chỉ trong vài giây nhờ Brute Force Attack. Nếu dùng mật khẩu yếu, dữ liệu cá nhân của bạn dễ dàng bị mở toang.

Thiên Trang (TH)
Theo công ty an ninh mạng Fortinet, Brute Force Attack, hay tấn công vét cạn, là kỹ thuật hacker dùng để thử mọi tổ hợp mật khẩu cho đến khi tìm ra đúng.
Fortinet mô tả phương pháp này giống như vặn khóa số từ “0000” đến “9999” cho đến khi cửa bật mở.
Nhờ sức mạnh máy tính hiện đại, brute force có thể thử hàng triệu tổ hợp trong vài giây, khiến mật khẩu yếu trở thành “mồi ngon”.
Palo Alto Networks cho biết có nhiều biến thể như dictionary attack, hybrid attack hay credential stuffing.
Nguy hiểm ở chỗ, chỉ một mật khẩu bị bẻ khóa, hacker có thể lan sang email, mạng xã hội hay tài khoản ngân hàng.
Splunk cảnh báo hậu quả không chỉ là mất tài khoản, mà còn rò rỉ dữ liệu và thiệt hại tài chính nghiêm trọng.
Các chuyên gia OWASP khuyên người dùng cần đặt mật khẩu mạnh, dài từ 12 ký tự và không tái sử dụng cho nhiều dịch vụ.
Xác thực đa yếu tố và cơ chế giới hạn đăng nhập sai là lá chắn quan trọng để ngăn brute force tấn công thành công.
Thiên Trang (TH)
#Brute Force Attack #tấn công mật khẩu #bảo vệ dữ liệu #mật khẩu mạnh #an ninh mạng #credential stuffing

