Bất động sản

5 cây cảnh trồng trong phòng khách như "vòi rồng" hút lộc

Những loại cây này được ví như "lá bùa hộ mệnh", có thể mang lại may mắn cho gia chủ.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Phòng khách không chỉ là không gian sinh hoạt chung của gia đình mà còn là nơi đón tiếp bạn bè, khách quý. Theo phong thủy, việc bố trí cây xanh trong phòng khách không chỉ giúp thanh lọc không khí mà còn thu hút tài lộc, may mắn và năng lượng tích cực.

Cùng tham khảo những loại cây trồng phòng khách được nhiều gia đình ưa chuộng năm 2025 để tăng cường vượng khí và tạo điểm nhấn thẩm mỹ.

Cây hạnh phúc

Đúng như tên gọi, cây hạnh phúc tượng trưng cho sự sum vầy, hạnh phúc bền lâu. Đặt cây trong phòng khách giúp gắn kết các thành viên trong gia đình, tạo cảm giác ấm cúng, vui tươi. Cây càng xanh mướt, vận khí gia đình càng tốt.

cay-canh1.jpg
Ảnh: Internet

Hơn nữa, cây hạnh phúc còn giúp thu hút vượng khí, đem lại may mắn, tài lộc và sự thịnh vượng cho gia chủ.

Khi đặt cây hạnh phúc trong phòng khách, nên chọn vị trí thoáng mát, có ánh sáng tự nhiên nhẹ. Nên chăm sóc, cắt tỉa thường xuyên để cây luôn tươi mới, giúp duy trì năng lượng tích cực trong ngôi nhà.

Cây tử đằng

Cây tử đằng là loài hoa dây leo nổi tiếng với những chùm hoa rủ dài lãng mạn, thường có màu tím, hồng hoặc trắng.

cay-canh2.jpg
Ảnh: Internet

Những chùm hoa rủ xuống như thác tượng trưng cho tài lộc đổ về, mang đến sự sung túc, dồi dào và vận may cho gia chủ.

Nên đặt cây gần cửa sổ, nơi có ánh sáng tự nhiên để cây ra hoa tốt. Thường xuyên cắt tỉa cành để giữ dáng gọn gàng, đồng thời giữ năng lượng tích cực.

Cây kim tiền

Kim tiền được xem là “cây phát tài” nhờ những tán lá xanh bóng, mọc vươn cao tượng trưng cho sự phát triển thịnh vượng. Đặt chậu kim tiền ở góc phòng khách hoặc gần cửa ra vào giúp gia chủ thu hút tài lộc, công việc hanh thông.

cay-canh3.jpg
Ảnh: Internet

Để tăng cường ý nghĩa phong thủy, nhiều gia đình thường treo thêm sợi chỉ đỏ hoặc đồng xu vàng nhỏ lên cây.

Cây thanh long

Theo phong thủy, cây thanh long có khả năng thu hút tài lộc và vượng khí nhờ hình dáng mập mạp, khỏe mạnh – tượng trưng cho sự sung túc, đủ đầy.

Đặt cây trong phòng khách giúp cân bằng luồng khí, bảo vệ gia đình khỏi những điều không may mắn.

Cây lưỡi hổ

Lưỡi hổ được biết đến với khả năng hấp thụ độc tố và nhả oxy về đêm, rất tốt cho sức khỏe. Trong phong thủy, lưỡi hổ còn có tác dụng trấn trạch, xua đuổi điều xui rủi.

Đặt một chậu lưỡi hổ nhỏ ở góc phòng khách giúp không gian trở nên hiện đại, đồng thời thu hút vượng khí, bảo vệ gia đình khỏi năng lượng tiêu cực.

Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo!

3 loại cây phong thủy hút tiền vào như nước

Không chỉ là trang trí nhà cửa, nhiều loại cây còn mang thêm năng lượng tích cực vào không gian sống.

Trong phong thủy, cây xanh không chỉ có tác dụng thanh lọc không khí, làm đẹp không gian sống mà còn được xem là “bùa may mắn” giúp thu hút tài lộc, thịnh vượng cho gia chủ. Việc lựa chọn đúng loại cây và bố trí hợp lý sẽ góp phần mang lại năng lượng tích cực cho ngôi nhà.

Cùng tham khảo một số loại cây phong thủy được nhiều gia đình ưa chuộng để thu hút may mắn và tài lộc.

[INFOGRAPHIC] Loại cây giá trị nhất thế giới

Trầm hương là một loại cây phổ biến trong ngành công nghiệp nước hoa và dược phẩm.

loai-cay-gia-tri-nhat-the-gioi.jpg
3 loại cây trồng ban công giúp chiêu tài hút lộc

Không chỉ dễ trồng, tô điểm cho không gian, nhiều loại cây trồng ban công còn mang ý nghĩa chiêu tài hút lộc.

Ban công là không gian lý tưởng để tận dụng làm nơi thư giãn, tận hưởng ánh sáng tự nhiên và mang hơi thở thiên nhiên vào nhà. Tuy nhiên, việc chọn đúng loại cây trồng ở ban công còn có thể giúp chiêu tài, hút lộc, mang lại may mắn và thịnh vượng cho gia chủ.

Dưới đây là những loại cây được nhiều người yêu thích và được cho là mang ý nghĩa phong thủy tốt.

