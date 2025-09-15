Hà Nội

Bất động sản

3 loại cây trồng ban công giúp chiêu tài hút lộc

Không chỉ dễ trồng, tô điểm cho không gian, nhiều loại cây trồng ban công còn mang ý nghĩa chiêu tài hút lộc.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Ban công là không gian lý tưởng để tận dụng làm nơi thư giãn, tận hưởng ánh sáng tự nhiên và mang hơi thở thiên nhiên vào nhà. Tuy nhiên, việc chọn đúng loại cây trồng ở ban công còn có thể giúp chiêu tài, hút lộc, mang lại may mắn và thịnh vượng cho gia chủ.

Dưới đây là những loại cây được nhiều người yêu thích và được cho là mang ý nghĩa phong thủy tốt.

Cây kim ngân lượng

Kim ngân lượng có quả mọng đỏ rực rỡ, sai trĩu, nhìn như những chùm tiền xu đỏ may mắn. Trong phong thủy, màu đỏ là màu của cát tường, hỷ sự, tượng trưng cho tài lộc, may mắn và sự phát đạt.

cay1.jpg
Cây kim ngân lượng trồng ban công giúp hút năng lượng tốt. Ảnh minh họa

Trồng cây kim ngân lượng ở ban công giúp “hút” năng lượng tốt từ bên ngoài, mang tài lộc vào nhà, đặc biệt phù hợp cho gia chủ làm kinh doanh, buôn bán.

Cây kim ngân lượng thích hợp môi trường ấm áp, ẩm, râm mát, thoáng gió. Nhiệt độ sinh trưởng từ 8 – 32 độ C.

Sen đá ống điếu

Sen đá ống điếu là một biến thể đặc biệt của sen đá ngọc bích. Lá cây có hình dạng giống ống nhỏ, màu xanh mướt, đầu lá hơi phình ra như chiếc cốc nhỏ, tạo nên vẻ độc đáo, lạ mắt.

cay2.jpg
Ảnh: Internet

Hình dáng lá tròn và mập mạp của sen đá ống điếu tượng trưng cho sự sung túc, dồi dào, giúp thu hút tiền tài và may mắn. Trồng cây ở ban công được xem như “đặt bùa may mắn” cho gia chủ, đặc biệt tốt cho người làm kinh doanh.

Cây trầu bà

Cây trầu bà là một trong những loại cây cảnh phổ biến nhất để trồng ban công bởi dễ chăm sóc và ý nghĩa phong thủy tích cực.

Trầu bà có lá xanh bóng, hình tim hoặc bầu tròn, tượng trưng cho sự viên mãn, đủ đầy. Trong phong thủy, cây được xem là “thỏi nam châm” hút tài lộc, mang lại may mắn, thịnh vượng cho gia chủ.

cay3.jpg
Ảnh: Internet

Trầu bà có khả năng hấp thụ bức xạ từ môi trường và thanh lọc không khí, giúp loại bỏ nguồn năng lượng tiêu cực. Khi trồng trầu bà ở ban công, cây giúp dòng khí lưu thông hài hòa, hạn chế sát khí, mang đến cảm giác an yên cho gia đình.

