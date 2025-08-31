Hà Nội

Sống Khỏe

Mùa thu ấm áp với món khoai sọ xào thịt bò bổ dưỡng, dễ làm

Món khoai sọ xào thịt bò đơn giản, dễ làm nhưng giàu dinh dưỡng. Khoai sọ mềm dẻo kết hợp thịt bò thơm ngon, tạo nên món ăn hoàn hảo cho bữa cơm mùa thu.

Giang Thu (Tổng hợp)

Mùa thu, với khí trời mát mẻ và dịu nhẹ, là thời điểm lý tưởng để thưởng thức những món ăn bổ dưỡng, không chỉ giúp cơ thể hồi phục mà còn mang lại sức khỏe dồi dào. Trong số các món ăn mùa thu, khoai sọ được mệnh danh là "vua của thực phẩm tính kiềm" không chỉ thơm ngon mà còn cực kỳ tốt cho sức khỏe.

khoai-so.jpg
Ảnh minh họa

Một trong những cách kết hợp tuyệt vời với khoai sọ là xào cùng thịt bò, tạo nên món ăn đậm đà hương vị, nước dùng sánh mịn, rất hợp với cơm nóng trong những ngày thu mát mẻ.

Khoai sọ được mệnh danh "vua" của thực phẩm kiềm

Khoai sọ, mặc dù có vẻ ngoài không mấy bắt mắt và giá thành khá rẻ, lại là một nguồn cung cấp dinh dưỡng tuyệt vời cho cơ thể. Là thực phẩm giàu kali và được công nhận là thực phẩm kiềm, khoai sọ không chỉ bổ sung khoáng chất mà còn có tác dụng bổ tỳ vị, dưỡng âm, dưỡng ẩm và trị khô hạn. Khoai sọ rất giàu vitamin, carotene, niacin, saponin, mang lại lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt là vào mùa thu, khi cơ thể dễ bị mất nước và cần bổ sung dưỡng chất.

Khi kết hợp khoai sọ với thịt bò, loại thực phẩm giàu protein và ít chất béo, món ăn không chỉ ngon mà còn rất bổ dưỡng. Thịt bò giúp bồi bổ sức khỏe, cung cấp năng lượng trong những ngày giao mùa, khi cơ thể cần được chăm sóc đặc biệt.

khoai-so1.jpg
Ảnh minh họa

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

400g khoai sọ

300g thịt thăn bò

3 tép tỏi

Muối vừa đủ

1 thìa canh nước tương

1/2 thìa canh nước tương đen

Một ít bột tiêu trắng

1 thìa canh bột bắp

Dầu ăn vừa đủ

1 thìa canh dầu hào

2 cây hành lá

Cách chế biến món khoai sọ xào thịt bò

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Rửa sạch thịt thăn bò và dùng khăn thấm khô. Sau đó thái thịt thành các lát mỏng, ngang thớ. Cho thịt vào bát, ướp với một ít muối, bột tiêu và nước tương đen. Thêm một thìa dầu ăn để giữ độ mềm ẩm cho thịt trong quá trình xào. Để thịt ngấm gia vị trong khoảng 10 phút.

Tỏi bóc vỏ, đập dập và băm nhỏ. Hành lá rửa sạch, thái nhỏ. Khoai sọ gọt vỏ, rửa sạch và thái thành các lát vừa phải, không quá dày cũng không quá mỏng.

Bước 2: Xào khoai sọ

Đun nóng một ít dầu ăn trong chảo, sau đó cho tỏi băm vào phi cho đến khi dậy mùi thơm. Tiếp theo, cho khoai sọ vào xào sơ qua. Thêm nước tương, dầu hào, một chút muối và nước vừa đủ để khoai không bị khô. Ninh khoai với lửa nhỏ từ 10 đến 15 phút cho đến khi khoai sọ mềm dẻo.

khoai-so2.jpg
Ảnh Phunuso

Bước 3: Xào thịt bò

Sau khi khoai sọ đã mềm, cho thịt bò đã ướp vào chảo, đảo đều với lửa lớn cho thịt chín. Khi thịt bò và khoai sọ đã chín, rắc hành lá thái nhỏ lên trên và đảo đều trong khoảng 30 giây để hành thơm và tăng thêm hương vị cho món ăn.

Bước 4: Hoàn thành món ăn

Cuối cùng, dọn món khoai sọ xào thịt bò ra đĩa và thưởng thức. Món ăn này có thể ăn kèm với cơm nóng hoặc làm món chính trong bữa ăn.

Món khoai sọ xào thịt bò có hương vị đậm đà, thơm ngon, với sự kết hợp hoàn hảo giữa khoai sọ mềm dẻo và thịt bò mềm mại. Nước dùng sánh mịn sẽ giúp món ăn trở nên dễ ăn và rất hợp với cơm nóng. Đặc biệt, món ăn này không chỉ dễ làm mà còn mang lại giá trị dinh dưỡng cao, giúp bổ sung năng lượng và tăng cường sức khỏe cho cả gia đình.

Vào những ngày mùa thu mát mẻ, món khoai sọ xào thịt bò sẽ là một lựa chọn tuyệt vời cho những bữa cơm ấm cúng, bổ dưỡng mà không quá cầu kỳ. Chắc chắn món ăn này sẽ khiến cả nhà thi nhau thưởng thức và làm thêm nhiều bữa ăn ngon miệng nữa.

Để khoai sọ thêm mềm dẻo, bạn có thể cho một chút bột bắp vào trong nước khi xào khoai.

Đừng quên chuẩn bị một ít gia vị như tiêu trắng, nước tương để làm tăng độ đậm đà cho món ăn.

#khoai sọ xào thịt bò #món ăn mùa thu #dinh dưỡng từ khoai sọ #bổ dưỡng thịt bò #cách nấu khoai sọ mềm dẻo #món ăn dễ làm

