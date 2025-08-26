4 điều dưỡng ở Nghệ An hiến máu cứu sống sản phụ trong bão

Chiều ngày 25/8, khi cơn bão số 5 KAJIKI đổ bộ Nghệ An, bên ngoài là mưa gió mịt mùng, thì trong Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Bắc Nghệ An lại là cuộc chạy đua nghẹt thở với sự sống.

Bệnh nhân Nguyễn Thị T. - 38 tuổi, nhập viện trong tình trạng nguy kịch: Sốc mất máu, chửa ngoài tử cung vỡ. Muốn giành giật lại sự sống, người bệnh cần gấp 4 đơn vị máu để có thể bước vào ca phẫu thuật cấp cứu.

Sản phụ chửa ngoài tử cung vỡ được cứu sống trong tâm bão - Ảnh BVCC

Trong khi thiên nhiên ngoài kia đang nổi giận, những 4 “thiên thần áo trắng” Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Bắc Nghệ An đã không ngần ngại hiến chính giọt máu hồng của mình ngay giữa tâm bão: Tạ Thị Ngọc Anh - Khoa Chẩn đoán hình ảnh; Ngô Thị Hải Yến - Khoa Hồi sức tích cực; Lê Thị Hoài - Khoa Ngoại tổng hợp; Bùi Thị Ngọc Ánh - Khoa Mắt.

Các thiên thần áo trắng hiến máu để cứu sản phụ - Ảnh BVCC

Không chỉ dừng ở đó, còn có rất nhiều tình nguyện viên của Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống sẵn sàng vượt mưa bão, lao đến bệnh viện để tiếp thêm sự sống khi cần.

Trong khoảnh khắc hiểm nguy ấy, ánh sáng nhân văn đã bừng lên - ánh sáng của tình người, của tấm lòng người thầy thuốc, của những trái tim biết sẻ chia.

Dẫu ngoài kia giông bão vần vũ, nhưng bên trong bệnh viện, những dòng máu nóng vẫn âm thầm chảy, trao lại sự sống cho bệnh nhân.

Hiện bệnh nhân đã ổn định, mong mọi người bình an, mạnh khỏe, vững vàng trước bão giông.

BS.CKI Trịnh Hoàng Quốc Toàn, Bác sĩ Sản Phụ khoa Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cho biết, thai ngoài tử cung vỡ là tình trạng cấp cứu sản khoa, có thể dẫn đến sốc mất máu và đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện và can thiệp khẩn.

Thai ngoài tử cung là hiện tượng trứng đã thụ tinh làm tổ và phát triển bên ngoài tử cung. Hơn 90% các trường hợp thai ngoài tử cung xảy ra ở vòi trứng, ngoài ra thai có thể làm tổ ở buồng trứng, cổ tử cung, ổ bụng, dây chằng rộng… Thai ngoài tử cung xảy ra ở khoảng 2% trong số tất cả các trường hợp mang thai.

Điều quan trọng cần lưu ý là thai ngoài tử cung không thể sống được, nghĩa là trứng đã thụ tinh không thể sống sót và phát triển thành thai nhi khỏe mạnh ở bên ngoài tử cung.

Khi trứng đã thụ tinh phát triển có thể bị vỡ, gây chảy máu đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện và can thiệp ngay lập tức. Trên thực tế, thai ngoài tử cung là một trong những nguyên nhân gây tử vong liên quan đến thai kỳ trong tam cá nguyệt thứ nhất (3 tháng đầu thai kỳ).

Biểu hiện của thai ngoài tử cung - Ảnh BVCC

Bác sĩ Toàn cũng nhấn mạnh, thai ngoài tử cung có thể vỡ bất kỳ lúc nào, khi vỡ máu sẽ chảy ồ ạt vào trong ổ bụng, phụ nữ có thể bị ngất xỉu và tử vong nếu không được can thiệp xử trí ngay lập tức. Trường hợp may mắn can thiệp kịp thời vẫn có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể và khả năng sinh sản trong tương lai.

Biểu hiện của thai ngoài tử cung chưa vỡ: Ban đầu, thai ngoài tử cung có thể giống như một thai kỳ bình thường với một số dấu hiệu điển hình như chậm kinh, đau ngực hoặc đau bụng. Các dấu hiệu khác có thể bao gồm: Chảy máu âm đạo bất thường; Đau lưng dưới; Đau nhẹ ở bụng.

Trường hợp thai ngoài tử cung vỡ: Khi thai ngoài tử cung phát triển, các triệu chứng sẽ nghiêm trọng hơn nhất là khi thai ngoài tử cung bị vỡ. Không thể xác định chính xác thai ngoài tử cung bao lâu vỡ, nhưng có thể nhận biết một số dấu hiệu cảnh báo tình trạng này, bao gồm: Đau lâm râm vùng bụng dưới; Đau đột ngột và dữ dội ở bụng hoặc xương chậu; Mạch nhanh nhẹ, tụt huyết áp; Mệt mỏi, choáng váng hoặc ngất xỉu. Có thể tử vong trên đường cấp cứu.

Cách phòng tránh mang thai ngoài tử cung

Không thể phòng ngừa mang thai ngoài tử cung nhưng có một số cách làm giảm nguy cơ như:

Không quan hệ tình dục nhiều bạn tình, nên sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục để tránh các bệnh lây qua đường tình dục (STDs) và giảm nguy cơ mắc bệnh viêm vùng chậu (PID).

Không hút thuốc lá, nếu có thói quen hút thuốc hãy cố gắng bỏ trước khi mang thai.

Vệ sinh vùng kín đúng cách, tuyệt đối không thụt rửa sâu trong âm đạo. Các nghiên cứu cho thấy thụt rửa âm đạo có thể làm tăng nguy cơ mang thai ngoài tử cung.