Sống Khỏe

Vì sao chửa ngoài tử cung thường bị nhầm với sảy thai sớm?

Chửa ngoài tử cung và sảy thai sớm có triệu chứng giống nhau, dễ gây nhầm lẫn. Phân biệt sớm giúp bảo vệ sức khỏe và tính mạng.

Trương Hiền

Chửa ngoài tử cung là tình trạng nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện kịp thời. Tuy nhiên, nhiều dấu hiệu ban đầu của bệnh lại rất giống với sảy thai sớm, khiến phụ nữ dễ nhầm lẫn và chậm trễ trong việc thăm khám.

Phân biệt chửa ngoài tử cung và sảy thai sớm là điều không dễ dàng, bởi cả hai đều có những triệu chứng như đau bụng, ra máu âm đạo. Hiểu rõ sự khác biệt sẽ giúp chị em chủ động bảo vệ sức khỏe và tránh biến chứng nguy hiểm.

z6910136749836-50a4c79ae684e4b6246c7dc0f1fc3ba1.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Vì sao dễ nhầm lẫn?

Trong giai đoạn đầu thai kỳ, bất kỳ hiện tượng đau bụng hoặc ra máu nào cũng khiến nhiều phụ nữ lo lắng. Điểm đặc biệt là cả chửa ngoài tử cung và sảy thai sớm đều có biểu hiện tương tự, dễ khiến chị em khó phân biệt. Nếu không được chẩn đoán chính xác, tình trạng chửa ngoài tử cung có thể vỡ, gây xuất huyết ổ bụng và nguy hiểm đến tính mạng.

Dấu hiệu chửa ngoài tử cung

Trễ kinh: Phụ nữ vẫn có biểu hiện chậm kinh và thử que 2 vạch.

Ra máu âm đạo bất thường: Máu thường sẫm màu, rỉ rả kéo dài chứ không ồ ạt như sảy thai.

Đau bụng một bên: Đau nhói, âm ỉ hoặc tăng dần, thường khu trú ở một bên bụng dưới.

Choáng, mệt, tụt huyết áp: Nếu khối thai ngoài tử cung vỡ, bệnh nhân có thể chóng mặt, vã mồ hôi, ngất xỉu do mất máu.

Dấu hiệu sảy thai sớm

Ra máu nhiều: Máu đỏ tươi, có thể lẫn cục máu đông.

Đau bụng dưới: Đau dữ dội, co thắt từng cơn giống đau bụng kinh nhưng mạnh hơn.

Mất triệu chứng thai nghén: Các dấu hiệu như căng ngực, buồn nôn có thể giảm đi nhanh chóng.

Siêu âm: Không thấy túi thai trong tử cung, hoặc thấy túi thai nhưng không có tim thai.

Cách phân biệt và chẩn đoán chính xác

Siêu âm đầu dò: Là phương pháp quan trọng để xác định thai đã vào tử cung hay chưa.

Xét nghiệm Beta-hCG: Nếu nồng độ hCG tăng chậm bất thường, bác sĩ sẽ nghi ngờ chửa ngoài tử cung.

Thăm khám lâm sàng: Bác sĩ kiểm tra vị trí đau, mức độ ra máu và tình trạng toàn thân.

Khi nào cần đi khám ngay?

Đau bụng dữ dội, đặc biệt là đau một bên.

Ra máu âm đạo bất thường kéo dài.

Chóng mặt, tụt huyết áp, ngất xỉu.

Đã thử que 2 vạch nhưng siêu âm chưa thấy túi thai trong tử cung.

Lời khuyên cho phụ nữ

Chủ động khám thai sớm ngay khi biết mình có thai.

Không chủ quan khi có dấu hiệu ra máu hay đau bụng, dù ít.

Nếu được chẩn đoán chửa ngoài tử cung, cần tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ để tránh biến chứng nguy hiểm.

Chửa ngoài tử cung và sảy thai sớm đều có những biểu hiện tương tự, nhưng hệ quả và cách xử trí hoàn toàn khác nhau. Chị em nên lắng nghe cơ thể, thăm khám định kỳ và đi khám ngay khi có bất thường để bảo vệ sức khỏe sinh sản và tính mạng của mình.

Cứu sống người phụ nữ chửa ngoài tử cung vỡ sốc mất máu

Một phụ nữ 29 tuổi ở Quảng Ninh thai chửa ngoài tử cung bị vỡ sốc mất máu vừa được các bác sĩ Trung tâm Y tế Hải Hà (Quảng Ninh) cứu sống.

1h30 sáng ngày 12/8, các bác sĩ Trung tâm Y tế Hải Hà phẫu thuật cấp cứu kịp thời cho bệnh nhân chửa ngoài tử cung vỡ mất máu nguy kịch.

Bệnh nhân N.T.X 29 tuổi (trú tại Hải Ninh - Quảng Ninh) được người nhà đưa vào Trung tâm Y tế Hải Hà trong tình trạng đau bụng nhiều, đau lan khắp bụng kèm theo mệt và choáng.

Nhiều người nguy kịch do thai ngoài tử cung, cách gì phát hiện sớm?

Chửa ngoài tử cung là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây xuất huyết ổ bụng, đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện sớm.

Nguy kịch vì nhầm với đau bụng thông thường
Người phụ nữ 36 tuổi sốc mất máu do chửa ngoài tử cung vỡ

Các bác sĩ cho biết, chửa ngoài tử cung là tình trạng thai làm tổ bên ngoài buồng tử cung, thường gặp nhất ở vòi trứng.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng vừa cấp cứu kịp thời trường hợp bệnh nhân nữ, 36 tuổi, nhập viện trong tình trạng sốc mất máu nặng do chửa ngoài tử cung vỡ. Đây là một biến chứng nguy hiểm có nguy cơ đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.

Thông tin từ người nhà cho biết, bệnh nhân phát hiện có thai cách đây khoảng ba tuần bằng phương pháp test nhanh, tuy nhiên chưa đến cơ sở y tế để kiểm tra, siêu âm xác định vị trí thai.

