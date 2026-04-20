4 cây cảnh xấu xí nhưng mang lại vận may, bình an cho gia đình

Hầu hết mọi người đều thích lựa chọn những cây cảnh tươi đẹp, rực rỡ để trồng trong nhà. Nhưng không ít cây chỉ được "cái mẽ" mà không mang lại nhiều lợi ích cho gia đình.

Dưới đây là những cây cảnh như những "chú vịt xấu xí", bị không ít người liếc mắt qua là ghét bỏ. Trên thực tế, cây cảnh này lại là "bậc thầy phong thủy" kỳ tài. Chúng lặng lẽ bảo vệ gia đình, an gia trấn trạch, thu hút vận may và tài lộc cho gia đình.

Không những thế, những cây cảnh này còn đặc biệt dễ chăm sóc, có tuổi thọ cao, được người giàu rất ưa thích.

Cây cảnh xấu xí đến mức buồn cười.

Cây cảnh: Bàn tay Phật

Cây cảnh bàn tay Phật (Glottiphyllum linguiforme) này không phải cây Phật thủ mà chúng ta vẫn quen biết.

Chúng có tên gọi bàn tay Phật vì những chiếc lá như những ngón tay vươn lên thành hình bàn tay Phật "nghìn tay". Tuy nhiên, tên tiếng Anh của nó lại có tên gọi khá thô "cây lá lưỡi" (Tongue leaf plant), đơn giản vì nhiều người liên tưởng những chiếc lá như chiếc lưỡi dài xanh mét.

Cây cảnh xấu xí đến mức buồn cười, nhưng người xưa lại cho rằng nó mang lại may mắn. Những chiếc lá mập mạp, xanh mướt của nó rủ xuống một cách yếu ớt từ chậu hoa. Chúng nằm xiên xẹo, hoàn toàn không có hình dạng gì cả.

Với hình dáng lộn xộn và kinh dị này, nhiều người ghét bỏ lá lưỡi từ cái nhìn đầu tiên, thậm chí thấy rằng "cỏ dại còn đẹp hơn chúng".

Hơn nữa, cây cảnh này có sức sống mãnh liệt.

Nhưng người xưa cho rằng, những chiếc lá xòe ra như bàn tay Phật, như đón phước lành từ 4 phương 8 hướng về cho gia đình.

Hơn nữa, cây cảnh này có sức sống mãnh liệt. Là loài mọng nước, lá của nó chứa đầy nước. Bạn có thể đi công tác nửa tháng, và rất nhiều hoa ở nhà sẽ chết, nhưng cây này cùng lắm chỉ bị nhăn lá một chút, và ngay khi bạn tưới nước, nó sẽ lập tức tươi tốt trở lại.

Bạn có thể đặt cây cảnh này ở một góc ban công và nó vẫn sống; bạn có thể đặt nó cạnh tủ tivi, nơi không có ánh nắng mặt trời, và nó vẫn sống. Điều này khiến chúng mang lại ý nghĩa: "Đừng kén chọn, vận may sẽ tự đến."

Trong xã hội có quá nhiều áp lực, nhu cầu cao này, trồng một cây cảnh bàn tay Phật này trong nhà, bạn sẽ luôn được nó giang tay chào đón mỗi ngày và như nói với bạn rằng: "Đừng lo lắng, tôi đang đón vận may cho bạn mỗi ngày". Điều này thật đáng giá.

Cây cảnh: Kỳ lân ngọc

Kỳ lân ngọc (Euphorbia lactea cristata) có thể dọa người khác bằng khuôn mặt sần sùi, xấu xí của mình. Nhưng người xưa lại cho rằng nó chính là bùa hộ mệnh bảo vệ nhà cửa.

Cây cảnh kỳ lân ngọc giống như việc mang vảy của một loài thú thần thoại cổ đại.

Cây cảnh này thường không có lá hoặc ít lá, chỉ là một bó thân cây mọng nước, hình dạng kỳ dị, chen chúc nhau từng lớp, với bề mặt lồi lõm không đều, nhìn từ xa giống như một ngọn núi nhân tạo thu nhỏ, gồ ghề.

Bề mặt màu xanh ngọc lục bảo của nó được bao phủ dày đặc bởi những gai ngắn, màu đen, giống như vảy của Kỳ lân lấp lánh dưới ánh sáng. Một vài chiếc lá hình thìa thường mọc ra từ ngọn, vừa mảnh mai vừa sắc nhọn.

Cây cảnh này thực sự không hấp dẫn về ngoại hình, người ghét rất ghét nhưng người yêu lại thích vẻ sần sùi hoang dã này.

Cây cảnh này thường không có lá hoặc ít lá, chỉ là một bó thân cây mọng nước, hình dạng kỳ dị, chen chúc nhau từng lớp, với bề mặt lồi lõm không đều, nhìn từ xa giống như một ngọn núi nhân tạo thu nhỏ, gồ ghề.

Cây cảnh mang lại vận may đến bất cứ nơi nào nó đến.

Nói một cách nhẹ nhàng thì nó "sinh trưởng mạnh mẽ"; nói thẳng ra thì nó chỉ là một "cục u xấu xí".

Cái tên kỳ lân ngọc - tên một loại thần thú mang lại may mắn khiến cây cảnh này được người giàu rất ưa thích.

Cây cảnh mang lại vận may đến bất cứ nơi nào nó đến và vô cùng hung dữ, có khả năng xua đuổi tà ma và bất hạnh. Đặt chúng trong nhà giống như một pháo đài bất khả xâm phạm, ngăn chặn tà ác và bảo vệ gia đình, mang lại cho bạn sự bình yên.

Người xưa cũng cho rằng việc đặt một "con" kỳ lân bằng ngọc trong nhà có thể "áp chế" năng lượng tiêu cực.

Cây cảnh giống như một vệ sĩ thầm lặng; nó không nói nhiều, nhưng chỉ cần đứng ở cửa cũng đủ ngăn chặn những kẻ xấu xâm nhập. Giá trị của cây cảnh này chính là sự xấu xí của nó.

Cây cảnh: Xương rồng vàng

Xương rồng vàng hay xương rồng kim hổ (Echinocactus grusonii) giống như một "con nhím khổng lồ" được bao phủ bởi những gai thép, chuyên đâm những kẻ nhỏ mọn và bảo vệ tài sản của bạn.

Vẻ ngoài của cây cảnh này khá dọa người.

Nếu bạn ghé thăm một cửa hàng lâu đời đã hoạt động hàng chục năm, dù đó là nhà hàng hay cửa hàng bán đồ kim khí, bạn sẽ luôn thấy một hoặc hai cây xương rồng vàng khổng lồ được trưng bày ở lối vào.

Vẻ ngoài của cây cảnh này khá dọa người. Một quả cầu lớn, tròn trịa, được bao phủ dày đặc từ trên xuống dưới bởi những gai nhọn màu vàng cứng cáp. Nếu bạn vô tình chạm vào nó, cảm giác tê tê sẽ khó quên. Đây không phải là một cây cảnh, rõ ràng đây là một dụng cụ tra tấn được bao phủ bởi gai nhọn.

Nhưng tại sao người giàu lại thích điều đó đến vậy? Trước hết, cây cảnh có hình cầu và màu vàng. Vàng tượng trưng cho sự giàu có, còn hình cầu tượng trưng cho sự "trọn vẹn" và "thuận lợi". Điều này được gọi là "tài lộc đổ về".

Cây cảnh này rất dễ chăm sóc.

Thứ hai, nó được bao phủ bởi gai. Trong phong thủy, điều này được gọi là "trừ tà". Như vậy, cây cảnh có nghĩa là nếu có "năng lượng" hỗn loạn bên ngoài đang cố gắng tràn vào nhà/cửa hàng của bạn, những gai này giống như những hàng giáo, chặn đứng nó lại.

Cây cảnh này rất dễ chăm sóc. Nó thích nhiều ánh nắng mặt trời, ít nhất 6 tiếng mỗi ngày. Thiếu ánh sáng sẽ khiến cây mọc khẳng khiu và biến dạng.

Chọn loại đất cát tơi xốp, thoát nước tốt. Không cần bón phân thường xuyên; chỉ cần thay chậu mỗi năm một lần là đủ.

Một loài cây có thể giúp bạn "bảo vệ tài sản" và "xua đuổi tà ma" thật đáng giá trồng trong nhà. Những gai nhọn khắp thân cây chính là thái độ của nó: Đừng có đụng đến tôi, tôi đang bảo vệ gia đình này.

Cây cảnh: Pháp sư

Sen đá pháp sư (Aeonium arboreum Black Magic) là ông vua của thế giới cây mọng nước, màu đen tuyền cực kỳ quyền lực.

Màu đen hắc ám của cây cảnh này khiến nhiều người e ngại.

Màu đen hắc ám của cây cảnh này khiến nhiều người e ngại sẽ mang lại đen đủi, xui xẻo cho gia đình. Nhưng người giàu rất yêu thích chúng.

Trong thế giới thực vật, màu càng đậm thì càng chứa nhiều anthocyanin, và sức đề kháng cũng như sức sống càng mạnh mẽ. Màu tím đen huyền bí của cây cây cảnh pháp sư tỏa sáng như lụa dưới ánh mặt trời, những chiếc lá xếp lớp chồng lên nhau, giống như một đóa sen đen bất diệt.

Ý nghĩa của nó còn tuyệt vời hơn nữa. Cây cảnh không theo đuổi sự "thịnh vượng" phù phiếm, mà là "sự tỉ mỉ" và "sức sống độc đáo". Trong thời đại mà ai cũng muốn thu hút sự chú ý và chạy theo đám đông, pháp sư vẫn giữ vững màu đen huyền bí của mình một cách điềm tĩnh và lặng lẽ.

Hơn nữa, loại cây này có sức sống mãnh liệt đáng kinh ngạc.

Việc trồng một cây cảnh sen đá pháp sư đen nhánh này cho thấy bạn là người có nguyên tắc. Bạn không chạy theo đám đông, không bắt chước những gì người khác nói. Bạn trân trọng vẻ đẹp độc đáo, tinh tế.

Hơn nữa, loại cây này có sức sống mãnh liệt đáng kinh ngạc. Cây cảnh không gặp phải bất kỳ vấn đề nào mà các loại cây mọng nước thường gặp phải. Nó không sợ nắng vào mùa hè (càng nhiều nắng, nó càng sẫm màu) và cũng không sợ lạnh vào mùa đông (nó vẫn sống tốt ở nhiệt độ trên mức đóng băng).

Nếu bạn quên tưới nước, cây cảnh sẽ cuộn lá lại và giả vờ chết, nhưng ngay khi bạn tưới nước, nó sẽ lại tươi tỉnh và tràn đầy sức sống. Chẳng phải khả năng "chết đi sống lại, sống lại rồi lại chết đi" này là hiện thân tuyệt vời nhất của sức sống mãnh liệt sao?

Tóm lại, những loài cây xấu xí, xù xì, thậm chí gai góc ấy giống như những "người bảo vệ" ngôi nhà của bạn. Chúng không cố gắng làm hài lòng hay nịnh nọt bạn; chúng chỉ đứng đó lặng lẽ, bảo vệ bạn khỏi điều ác, mang lại may mắn và cùng bạn già đi.

* Bài viết mang tính tham khảo, cung cấp kiến thức phong thủy cho bạn đọc