Loài cây trữ của 100 năm tuổi, lá hút tiền, thân giữ lộc

Lá cây dày mướt như đá quý, thân cây như kho báu phong kín, giúp thu hút tài khí, xua tà khí, mang lại bình an và vượng phát cho ngôi nhà.

Theo Hải Yến/ Dân việt
Cây cảnh sen đá hút tiền – mạnh gấp 10 lần trầu bà. Nhiều người lầm tưởng trầu bà dễ sống, ít chăm, nhưng thực tế cây dễ héo úa mùa đông, thối rễ mùa mưa. Trong khi đó, sen đá ống điếu là "vua sống khỏe", sức sống dẻo dai gấp 10 lần!
"Bảo vật" sống xanh: Cây Shrek hút lộc, giữ của trăm năm. Crassula Ovata Gollum – còn gọi là Gollum Jade, Shrek Plant, sen đá ống điếu – là loại cây cảnh có tuổi thọ đến 100 năm, thân vững chãi, lá như thỏi ngọc xanh, được ví như “két sắt phong thủy” cho gia chủ.
Lá cây hình ống, hút tiền như tỳ hưu, giữ lộc như két sắt. Lá cây hình ống loe như chiếc giác hút tài lộc, thân chắc như tượng đá, biểu tượng thịnh vượng trong phong thủy. Cây còn có tên gọi dân gian là “sen đá hút tiền”.
Vẻ đẹp độc đáo: Lá cây như ngọc, thân cây như kho báu. Màu xanh mướt bóng mịn, dáng lá giống ngón tay yêu tinh Gollum hoặc chú Shrek, cây này vừa độc đáo vừa thu hút tài khí, tăng năng lượng tích cực cho ngôi nhà.
Dễ chăm hơn xương rồng, quên tưới 2 tuần vẫn tươi rói. Chỉ cần tưới 1 lần mỗi 10-14 ngày, cây vẫn tươi tốt. Quên tưới? Không sao. Tưới lại vài hôm là cây “hồi sinh” rực rỡ, xanh mướt như ngọc.
Trụ cột phong thủy: Cây bonsai quý có thể sống trăm năm. So với trầu bà chỉ sống vài năm, sen đá hút tiền sống bền bỉ, càng lâu càng đẹp. Sau 10–15 năm sẽ thành cây cổ thụ, là món “gia bảo” để đời trong nhà.
Chịu hạn, chịu lạnh, chịu bóng – hoàn hảo cho dân thành thị. Dù để trong nhà thiếu sáng, ngoài trời sương giá -3°C hay nắng nóng, cây vẫn khỏe mạnh. Đúng nghĩa là “vị vua không phô trương” của giới cây cảnh nội thất.
Tăng cường phong thủy – thu hút tiền tài, xua tan khí xấu. Cây Gollum Jade tượng trưng cho tài vận, may mắn, giúp chủ nhân hút lộc, giữ tiền, tránh hao tài. Đặc biệt hợp đặt ở tủ giày, phòng khách hoặc góc tài vị.
Bí quyết giữ cây khỏe, lá bóng: Nước vo gạo &amp;... bia!. Dùng nước vo gạo pha loãng lau lá mỗi tháng giúp lá sáng bóng như gương. Thi thoảng lau bằng bia cũng giúp cây mướt, phát triển vượt bậc không cần phân bón.
Trang trí sang trọng – lọc không khí, cải thiện tinh thần. Không chỉ đẹp, cây còn lọc không khí, tăng oxy, giúp giảm stress và tạo không gian sống xanh mát. Cây Gollum Jade là lựa chọn hoàn hảo để thay thế trầu bà.
