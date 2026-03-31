20 phút giành sự sống cho sản phụ mắc giảm tiểu cầu vô căn

Nguy cơ xuất huyết nặng đe dọa mẹ và bé

Sáng ngày 30/03/2026, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã phẫu thuật thành công một trường hợp sản phụ nguy cơ rất cao, tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn và sự phối hợp hiệu quả giữa các chuyên khoa trong xử trí những ca bệnh phức tạp.

Sản phụ N.M.T (SN 1992), mang thai 38 tuần, có tiền sử mổ lấy thai cũ, đồng thời mắc giảm tiểu cầu vô căn – bệnh lý huyết học nguy hiểm với nguy cơ xuất huyết nặng trong và sau mổ, có thể đe dọa tính mạng của cả mẹ và bé.

Trước tình trạng nhiều yếu tố nguy cơ, sản phụ đã lựa chọn Bệnh viện Đa khoa Đức Giang là nơi “gửi trọn niềm tin” cho hành trình vượt cạn đầy thử thách.

Ngay khi tiếp nhận, Ê – kíp Khoa Sản đã nhanh chóng đánh giá toàn diện và tổ chức hội chẩn liên chuyên khoa với khoa Gây mê Hồi sức, khoa Huyết học, khoa Sơ sinh...Từng phương án được chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm kiểm soát tối đa nguy cơ chảy máu và đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.

Phối hợp chặt chẽ – kiểm soát mọi tình huống

Khoa Gây mê Hồi sức lựa chọn gây mê nội khí quản, đảm bảo kiểm soát đường thở và ổn định huyết động.

Khoa Huyết học chuẩn bị đầy đủ chế phẩm máu, đặc biệt là tiểu cầu nhóm O hiếm, sẵn sàng truyền trong mổ.

Khoa Sơ sinh bố trí nhân lực, trang thiết bị để tiếp nhận và chăm sóc trẻ ngay sau sinh.

20 phút căng thẳng – đón bé chào đời an toàn

Ca mổ được tiến hành lúc 10h05. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, sản phụ được truyền tiểu cầu kịp thời kết hợp các biện pháp cầm máu tối ưu, giúp kiểm soát hiệu quả nguy cơ xuất huyết.

Sau 20 phút, em bé chào đời khỏe mạnh, an toàn.

Sản phụ được áp dụng giảm đau sau mổ bằng PCA, phục hồi nhanh, tình trạng ổn định.

Thành công của ca phẫu thuật một lần nữa khẳng định: Năng lực chuyên môn vững vàng của Khoa Sản; Vai trò quan trọng của phối hợp liên chuyên khoa; Sự sẵn sàng xử trí các ca bệnh sản khoa nguy cơ cao của bệnh viện.

>>> Mời quý độc giả theo dõi video: Cộng hòa Czech đề xuất đánh thuế bất động sản theo giá trị