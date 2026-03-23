Bảo tồn tử cung cho sản phụ băng huyết sau sinh nhờ can thiệp mạch

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc vừa cấp cứu thành công một sản phụ bị đờ tử cung gây băng huyết sau sinh nguy kịch. Nhờ sự phối hợp kịp thời giữa các chuyên khoa và ứng dụng kỹ thuật can thiệp nút mạch, tình trạng chảy máu được kiểm soát hiệu quả, giúp bảo tồn tử cung cho người bệnh.

Nguy kịch sau ca sinh tưởng chừng thuận lợi

Sản phụ H.T.Đ. (36 tuổi, xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ) mang thai lần thứ ba, nhập viện sinh thường một bé trai khỏe mạnh, cân nặng 3,8kg. Quá trình chuyển dạ diễn ra nhanh, chỉ khoảng 1 giờ.

Tuy nhiên, ngay sau sinh, các bác sĩ ghi nhận tử cung của sản phụ co hồi kém kèm dấu hiệu rau bong chưa hoàn toàn – những yếu tố có thể dẫn tới đờ tử cung, nguyên nhân hàng đầu gây băng huyết sau sinh.

Chỉ một thời gian ngắn sau đó, sản phụ xuất hiện các biểu hiện bất thường như mệt lả, chóng mặt, huyết áp giảm và ra nhiều máu qua đường âm đạo. Nhận định đây là trường hợp băng huyết sau sinh do đờ tử cung, các bác sĩ khoa Phụ sản đã nhanh chóng tiến hành xoa đáy tử cung, sử dụng thuốc tăng co tử cung, kiểm tra bánh rau và hồi sức tích cực nhằm kiểm soát tình trạng mất máu đồng thời kích hoạt hệ thống báo động đỏ để huy động sự hỗ trợ của nhiều chuyên khoa trong bệnh viện.

ThS.BS Vũ Hoàng Lan, Khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc cho biết, đờ tử cung xảy ra khi tử cung không co hồi sau khi sinh. Khi đó, các mạch máu tại vị trí bánh nhau bám không được “đóng lại”, dẫn đến tình trạng mất máu rất nhanh. Nếu không được xử trí kịp thời, sản phụ có thể rơi vào sốc mất máu, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

“Trong những trường hợp băng huyết nặng, nếu các biện pháp điều trị thông thường không hiệu quả, bác sĩ có thể buộc phải cắt tử cung để cứu sống sản phụ. Đây là quyết định rất khó khăn vì không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn tác động lớn đến tâm lý và khả năng sinh sản của người phụ nữ”, bác sĩ Lan cho biết.

Thăm khám cho sản phụ sau can thiệp - Ảnh BVCC

Phối hợp liên chuyên khoa để kiểm soát chảy máu

Trước diễn biến phức tạp của ca bệnh, các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn chuyên môn và quyết định thực hiện can thiệp nút mạch tử cung nhằm nhanh chóng kiểm soát nguồn chảy máu.

Đây là phương pháp điều trị hiện đại, ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong cấp cứu chảy máu nội tạng, giúp kiểm soát chảy máu hiệu quả, hạn chế xâm lấn và trong nhiều trường hợp có thể thay thế cho phẫu thuật.

Theo các bác sĩ, kỹ thuật nút mạch tử cung được thực hiện bằng cách đưa một ống thông rất nhỏ từ động mạch đùi vào hệ thống mạch máu vùng chậu dưới hướng dẫn của hệ thống chụp mạch chuyên dụng. Sau đó, bác sĩ bơm vật liệu gây tắc vào các nhánh động mạch tử cung đang chảy máu, giúp giảm dòng máu và nhanh chóng kiểm soát tình trạng băng huyết.

Nhờ sự phối hợp kịp thời giữa các chuyên khoa và ê kíp can thiệp mạch, tình trạng chảy máu của sản phụ đã nhanh chóng được kiểm soát. Việc áp dụng kỹ thuật nút mạch tử cung không chỉ giúp người bệnh vượt qua tình trạng nguy kịch mà còn tránh phải phẫu thuật cắt tử cung – biện pháp thường được áp dụng trong các trường hợp băng huyết nặng. Nhờ đó, tử cung được bảo tồn, giúp người phụ nữ vẫn giữ được khả năng sinh sản.

Sau can thiệp, sản phụ tiếp tục được theo dõi và điều trị tích cực tại bệnh viện. Chỉ 4 ngày sau can thiệp, sức khỏe người bệnh đã ổn định và được xuất viện.

Theo các bác sĩ, đối với những trường hợp băng huyết sau sinh nặng phải phẫu thuật cắt tử cung, người bệnh thường cần 7–10 ngày điều trị nội trú mới có thể hồi phục và ra viện, chưa kể nguy cơ phát sinh thêm nhiều biến chứng do người bệnh thường rơi vào tình trạng mất máu nhiều và suy kiệt ngay từ thời điểm cấp cứu.

Băng huyết sau sinh – tai biến sản khoa nguy hiểm

Băng huyết sau sinh là một trong những tai biến sản khoa nguy hiểm hàng đầu và có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng của sản phụ nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời. Tình trạng này thường xảy ra trong vòng 24 giờ sau sinh, trong đó đờ tử cung là nguyên nhân phổ biến nhất.

Các bác sĩ khuyến cáo, sau sinh nếu sản phụ xuất hiện các dấu hiệu bất thường như ra máu nhiều, chóng mặt, mệt lả, da xanh tái hoặc choáng váng, cần báo ngay cho nhân viên y tế để được xử trí kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm.

“Phụ nữ mang thai cần khám thai định kỳ đầy đủ và tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ để theo dõi sát sức khỏe của mẹ và thai nhi trong suốt thai kỳ. Bên cạnh đó, việc lựa chọn sinh tại cơ sở y tế có đầy đủ trang thiết bị và đội ngũ chuyên môn là yếu tố quan trọng giúp đảm bảo an toàn cho mẹ và bé, đặc biệt trong những tình huống tai biến sản khoa có thể xảy ra bất ngờ”, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc khuyến cáo.

