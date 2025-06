2 người tử vong do sập giàn giáo trong Khu Du lịch Sơn Tiên

5 công nhân ở Đồng Nai nghi ngộ độc khí CO, 2 người tử vong 2 người tử vong nghi do ngộ độc khí CO tại công ty gạch men ở Đồng Nai, 3 người khác đang cấp cứu.

Sáng 26/5, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai xác nhận đang điều trị cho 3 công nhân nghi ngộ độc khí CO. Các nạn nhân đều là công nhân của Công ty gạch men P.N - chi nhánh Đồng Nai (Cụm công nghiệp vật liệu xây dựng Tân An, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu). Theo thông tin từ bệnh viện, tối 25/5, bệnh viện tiếp nhận 5 công nhân trong tình trạng nguy kịch, nghi do hít phải khí CO trong quá trình làm việc, trong đó 2 người đã tử vong.