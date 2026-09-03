16 tuổi, nam thiếu niên Đức vượt hàng nghìn km về Việt Nam sửa lõm ngực

Có bảo hiểm y tế tại Đức, gia đình vẫn đưa nam thiếu niên 16 tuổi về Việt Nam phẫu thuật lõm ngực bẩm sinh.

Quyết định về Việt Nam điều trị lõm ngực

Đang sinh sống và học tập tại Dresden (Cộng hòa Liên bang Đức), nam thiếu niên 16 tuổi mang dị tật lõm ngực bẩm sinh. Dị tật tiến triển từ từ và trở nên rõ rệt hơn khi em bước vào tuổi dậy thì.

Gia đình đã tìm kiếm cơ hội điều trị tại các trung tâm y tế lớn ở Đức. Tuy nhiên, do bệnh lý này tương đối ít gặp, một trung tâm y tế cho biết trung bình khoảng 3 năm mới thực hiện một ca phẫu thuật. Các bác sĩ vì vậy chưa đủ kinh nghiệm thực tế để tự tin tiếp nhận trường hợp của em.

Thay vì tiếp tục chờ đợi, người mẹ chủ động tìm hiểu các cơ sở điều trị khác. Qua thông tin trên internet, chị biết tại Việt Nam có những trung tâm đã thực hiện số lượng lớn ca phẫu thuật dị tật lồng ngực.

Sau khi liên hệ với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, gia đình quyết định đưa con về Hà Nội trong kỳ nghỉ hè để phẫu thuật.

Hình ảnh dị tật lõm ngực bẩm sinh ở vùng xương ức của nam bệnh nhi 16 tuổi trước khi tiến hành phẫu thuật nâng ngực - Ảnh BVCC

16 tuổi và thời điểm can thiệp

PGS.TS Phùng Duy Hồng Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm, Trưởng khoa Ngoại Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, lõm ngực bẩm sinh là một trong những dị tật thành ngực thường gặp. Không chỉ ảnh hưởng hình thể, tình trạng lõm sâu có thể tác động đến tâm lý, đồng thời ảnh hưởng chức năng tim phổi ở những trường hợp nặng.

Giai đoạn phẫu thuật thuận lợi đối với các dị dạng bẩm sinh lồng ngực là khi trẻ đang phát triển mạnh, từ khoảng 8 tuổi đến trước tuổi trưởng thành, khoảng trước 16 tuổi.

Nam thiếu niên Việt kiều được đưa về Việt Nam khi vừa 16 tuổi. Đây được xem là thời điểm phù hợp để can thiệp, nhằm nắn chỉnh khung xương và tạo điều kiện cho lồng ngực tiếp tục phát triển.

Với trường hợp này, các bác sĩ lựa chọn phẫu thuật Nuss. Đây là kỹ thuật ít xâm lấn điều trị lõm ngực bẩm sinh. Thông qua nội soi, phẫu thuật viên luồn một thanh nâng qua khoang ngực và đặt phía sau xương ức, sau đó xoay thanh để nâng vùng lõm lên, thay vì phải cắt xương.

PGS.TS Phùng Duy Hồng Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm, Trưởng khoa ngoại Tim mạch và Lồng ngực chúc mừng nam bệnh nhi phục hồi tốt sau ca phẫu thuật - Ảnh BVCC

Cải tiến đường tiếp cận, tăng kiểm soát vùng tim

Điểm đáng chú ý trong kỹ thuật được áp dụng tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là đường tiếp cận nội soi từ bên trái.

Theo các bác sĩ, lựa chọn đường tiếp cận này dựa trên đặc điểm giải phẫu của tim và thành ngực. Khi đưa dụng cụ từ bên trái, phẫu thuật viên có thể quan sát trực tiếp vùng tim qua camera nội soi trong quá trình luồn thanh nâng. Điều này giúp kiểm soát tốt hơn khu vực có nguy cơ tổn thương trong cuộc mổ.

Đối với những trường hợp dị dạng phức tạp, trong đó có tình trạng vừa lồi vừa lõm, các bác sĩ còn có thể sử dụng kỹ thuật “sandwich” để tạo hình thành ngực theo từng vùng tổn thương.

Theo Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực hiện thực hiện khoảng 500-600 ca phẫu thuật dị dạng lồng ngực mỗi năm, trong đó phẫu thuật lõm ngực chiếm khoảng 300-400 ca.

Khi nào nên đưa trẻ bị lõm ngực đi khám? Dị tật lõm ngực thường rõ hơn khi trẻ lớn, đặc biệt trong giai đoạn dậy thì. Cha mẹ nên đưa trẻ đi khám chuyên khoa khi vùng xương ức lõm rõ hoặc dị tật tăng nhanh. Trẻ có đau ngực, khó thở khi gắng sức, giảm khả năng vận động hoặc mặc cảm về hình thể cần được đánh giá. Không phải mọi trường hợp lõm ngực đều cần phẫu thuật. Quyết định can thiệp phụ thuộc mức độ dị tật, triệu chứng, ảnh hưởng chức năng và độ tuổi của trẻ.

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