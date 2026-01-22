Hà Nội

Video

100 phương tiện đâm liên hoàn trên đường trơn trượt do băng giá ở Michigan

Ít nhất 9 người bị thương sau vụ va chạm giữa hơn 100 phương tiện, có 40 xe tải hạng nặng, trên đường cao tốc liên tiểu bang 196 ở phía tây Michigan.

Trường Hân dịch

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra ở phía tây nam thành phố Grand Rapids, theo trang Dnes.dir.bg.

Theo chính quyền địa phương, trận tuyết rơi đột ngột và dữ dội đã khiến mặt đường trở nên vô cùng nguy hiểm, tầm nhìn giảm mạnh, dẫn đến hàng loạt vụ va chạm.

Trận bão tuyết, do ảnh hưởng của vùng Ngũ Hồ gây ra, đã làm giảm tầm nhìn xuống gần như bằng không và dẫn đến tình trạng "trắng xóa", khiến đường sá gần như biến mất khỏi tầm nhìn của người lái xe. Hậu quả là nhiều tài xế không kịp phản ứng và đâm vào những xe đang dừng hoặc giảm tốc độ.

Video: @XVideoViral / X

Theo thông tin ban đầu, có khoảng 30 đến 40 xe tải liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn , một số xe bị xoay vòng hoặc dừng lại chắn ngang đường, gây tắc nghẽn hoàn toàn giao thông cả hai chiều.

Các dịch vụ khẩn cấp báo cáo ít nhất chín người bị thương, hầu hết bị thương nhẹ đến trung bình và không ai bị thương nguy hiểm đến tính mạng. Họ đã được đưa đến các bệnh viện gần đó, và một chiến dịch cứu hộ quy mô lớn với sự tham gia của cảnh sát, lực lượng cứu hỏa và đội ngũ y tế đã được triển khai tại hiện trường.

Tình trạng hỗn loạn đã khiến đường cao tốc bị đóng cửa cả hai chiều trong nhiều giờ. Hàng chục tài xế bị mắc kẹt trong xe giữa thời tiết giá rét . Họ được xe buýt trường học đưa đến một trường học gần đó ở Hudsonville, nơi họ được cung cấp chỗ trú ẩn, bữa ăn nóng và cơ hội liên lạc với người thân.

