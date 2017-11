Ngắm loạt cây duối bonsai trấn phong thủy đẹp hút mắt

Cây duối (hay còn gọi là cây dúi, cây duối nhám, cây duối gai) là loại cây cảnh khá phổ biến ở Việt Nam. Ngoài những cây duối cảnh cổ thụ, có niên đại cao... Thì duối bonsai cũng được giới sành chơi cây Việt rất chuộng vì nó mang vẻ đẹp rất riêng. Do là loại cây lâu năm nên nó được trồng với ý nghĩa trấn phong thủy, mang lại may mắn cho gia chủ. Với những cây có dáng được tạo thế cầu kỳ, giá bán của nó rất đắt đỏ. Cá biệt, ở Việt Nam, có cây còn được trả giá hơn 1 tỷ, ngang một chiếc xe Camry. Với những cây nhỏ, chúng thường được tạo dáng đẹp để trồng vào chậu nhằm trang trí sân vườn. Ưu điểm nổi trội của cây duối là thân mềm nên dễ uốn và tạo thế. Khi thay lá, nó chỉ còn trơ thân. Đây là thời điểm thích hợp để các nghệ nhân cây cảnh trổ tài. Sau đó, cây trổ mầm rất nhanh. Do vậy, cây duối thường được giới săn cây cảnh rất chuộng mua để tạo thế, thưởng lãm, dù giá cả không hề rẻ.

(Nguồn ảnh: Youtube).

