Tùng Dương: “Ai bảo tôi không hát được nhạc Bolero“

Tối 24/12, chương trình hòa nhạc Giáng sinh In the Spotlight - Imagine đã diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị HN. Trong đêm nhạc, lần đầu tiên ba giọng ca Tenor hàng đầu của âm nhạc VN hiện nay: Tấn Minh, Trọng Tấn, Tùng Dương cùng đọ giọng. Ngoài những tiết mục hát chung, các ca sĩ biểu diễn solo. Tùng Dương gây ấn tượng khi xuất hiện với bộ trang phục màu trắng gắn đôi cánh thiên thần. Sau khi thể hiện "O Holy night" và "Have yourself a merry Christmas", Tùng Dương thử hát một đoạn ca khúc "Hai mùa Noel" theo phong cách Bolero. Anh chia sẻ, đêm Giáng sinh nên xin được "quậy" hết mình. Tùng Dương còn nói vui: "Ai bảo Tùng Dương không hát được Bolero". Trước đó, nam ca sĩ gây tranh cãi khi phát ngôn: “Già trẻ lớn bé đắm đuối nhạc Bolero đúng là sự thụt lùi”. Loạt ca sĩ Việt đã nổi giận với Tùng Dương, thậm chí cho rằng chắc gì Tùng Dương hát được Bolero. Trong đêm nhạc, Tùng Dương còn biểu diễn các ca khúc: "Gửi người em gái", "Sẽ về Thủ đô". Đây là các ca khúc mà anh tâm đắc.Ca sĩ Tùng Dương cũng đùa vui, khi hát cùng Tấn Minh và Trọng Tấn, anh thấy yên tâm vì chiều cao chỉ một chín, một mười, nhan sắc hai người cũng chỉ nhỉnh hơn Tùng Dương một chút. Cùng với Tùng Dương, Trọng Tấn cũng có đêm diễn thành công khi mang tới các ca khúc: "Bài thánh ca buồn", "Áo mùa đông"... Anh kết hợp cùng Uyên Linh với "Silent night" và "Này em có nhớ". Là khách mời đặc biệt của chương trình, Uyên Linh chia sẻ niềm vui khi được hát cùng "ba ông lớn" trong làng nhạc. Cô mang đến ca khúc "Và con tim đã vui trở lại". Nữ ca sĩ cũng biểu diễn những ca khúc đậm không khí Giáng sinh: "My grown up Christmas list", "All I want for Christmas is you". Tấn Minh biểu diễn đầy cảm xúc với "Nỗi lòng người đi", "Buồn ơi chào mi". Anh còn song ca với Tùng Dương ca khúc "I dreamed a dream". Dưới sân khấu, vợ ca sĩ Trọng Tấn và bà xã của Tấn Minh - nghệ sĩ Thu Huyền chăm chú thưởng thức đêm nhạc. Các nghệ sĩ nhận được nhiều lời chúc mừng sau khi đêm nhạc kết thúc. Xem video Tùng Dương hát ca khúc "Con cò". Nguồn Youtube:

