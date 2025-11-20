Hà Nội

YouTuber Lluvly gây sốt với phong cách nghỉ dưỡng sang chảnh

Số hóa

YouTuber Lluvly gây sốt với phong cách nghỉ dưỡng sang chảnh

Lluvly khiến fan ngưỡng mộ khi thường xuyên xuất hiện tại các resort xa hoa với gu thời trang cuốn hút.

Thiên Trang (TH)
Lluvly nổi lên như biểu tượng của phong cách sống nghỉ dưỡng xa hoa trong cộng đồng yêu du lịch.
Cô thường xuất hiện tại các resort sang trọng, khoe vẻ đẹp rạng ngời và gu thời trang tinh tế.
Vẻ ngoài của Lluvly kết hợp nét đẹp Á Đông cùng thần thái tự tin, phóng khoáng hiện đại.
Khi check-in bên hồ bơi vô cực hay bãi biển hoàng hôn, cô luôn trở thành tâm điểm khung hình.
Lluvly sở hữu vóc dáng săn chắc, vòng eo thon gọn nhờ luyện tập và đam mê lặn tự do.
Hình ảnh cô lặn sâu dưới biển hay tạo dáng trên thuyền đều toát lên năng lượng tích cực.
Bộ sưu tập bikini phong phú giúp cô được mệnh danh là “bậc thầy thời trang đi biển”.
Mỗi bài đăng Instagram của Lluvly như một tạp chí nghỉ dưỡng, truyền cảm hứng cho hàng chục nghìn fan.
