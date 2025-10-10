Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Yến Nhi cùng dàn đối thủ khoe vẻ gợi cảm với bikini

Giải trí

Yến Nhi cùng dàn đối thủ khoe vẻ gợi cảm với bikini

Hoa hậu Yến Nhi cùng 76 người đẹp Miss Grand International 2025 diện áo tắm gợi cảm, trình diễn bên bể bơi.

Thu Cúc (tổng hợp)
Phần thi áo tắm của cuộc thi Miss Grand International 2025 vừa diễn ra. Đại diện Việt Nam Yến Nhi cùng 76 thí sinh khác diện bikini hai mảnh, trình diễn bên bể bơi. Ảnh: Vietnamnet.
Phần thi áo tắm của cuộc thi Miss Grand International 2025 vừa diễn ra. Đại diện Việt Nam Yến Nhi cùng 76 thí sinh khác diện bikini hai mảnh, trình diễn bên bể bơi. Ảnh: Vietnamnet.
Yến Nhi hoàn thành tốt phần thi áo tắm. Ảnh: Miss Grand International.
Yến Nhi hoàn thành tốt phần thi áo tắm. Ảnh: Miss Grand International.
Đại diện Việt Nam đọ vẻ gợi cảm cùng dàn đối thủ ở cuộc thi nhan sắc quốc tế. Ảnh: Miss Grand International.
Đại diện Việt Nam đọ vẻ gợi cảm cùng dàn đối thủ ở cuộc thi nhan sắc quốc tế. Ảnh: Miss Grand International.
Trước đó, Yến Nhi cùng các thí sinh khác diện áo tắm, đọ vẻ gợi cảm trong bể bơi. Ảnh: Miss Grand International.
Trước đó, Yến Nhi cùng các thí sinh khác diện áo tắm, đọ vẻ gợi cảm trong bể bơi. Ảnh: Miss Grand International.
Đại diện Việt Nam khoe thân hình săn chắc, quyến rũ. Ảnh: Miss Grand International.
Đại diện Việt Nam khoe thân hình săn chắc, quyến rũ. Ảnh: Miss Grand International.
Giải Country's Power of the Year đang ở vòng bình chọn đầu tiên. Tính đến chiều ngày 9/10, hình ảnh của Yến Nhi ở hạng mục này có hơn 74.000 lượt thích, 4.500 lượt chia sẻ trên Facebook. Ảnh: Miss Grand International.
Giải Country's Power of the Year đang ở vòng bình chọn đầu tiên. Tính đến chiều ngày 9/10, hình ảnh của Yến Nhi ở hạng mục này có hơn 74.000 lượt thích, 4.500 lượt chia sẻ trên Facebook. Ảnh: Miss Grand International.
Giải Miss Popular Vote đang diễn ra. Tính đến chiều ngày 9/10, lượng bình chọn Yến Nhi ở hạng mục này là 1%. Ảnh: Miss Grand International.
Giải Miss Popular Vote đang diễn ra. Tính đến chiều ngày 9/10, lượng bình chọn Yến Nhi ở hạng mục này là 1%. Ảnh: Miss Grand International.
Gần đây, do liên tục có phát ngôn gây tranh cãi, Yến Nhi dường như chưa nhận được sự ủng hộ của số đông khán giả. Ảnh: FB Yến Nhi.
Gần đây, do liên tục có phát ngôn gây tranh cãi, Yến Nhi dường như chưa nhận được sự ủng hộ của số đông khán giả. Ảnh: FB Yến Nhi.
Yến Nhi thừa nhận tiếng Anh là khuyết điểm khi thi nhan sắc quốc tế. Ảnh: FB Yến Nhi.
Yến Nhi thừa nhận tiếng Anh là khuyết điểm khi thi nhan sắc quốc tế. Ảnh: FB Yến Nhi.
Đại diện Việt Nam chỉ có 2 tuần để chuẩn bị cho Miss Grand International 2025 sau khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2025. Ảnh: FB Yến Nhi.
Đại diện Việt Nam chỉ có 2 tuần để chuẩn bị cho Miss Grand International 2025 sau khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2025. Ảnh: FB Yến Nhi.
Yến Nhi sẽ bước vào bán kết Miss Grand International 2025 ngày 15/10. Chung kết diễn ra tối ngày 18/10 tại Thái Lan. Ảnh: FB Yến Nhi.
Yến Nhi sẽ bước vào bán kết Miss Grand International 2025 ngày 15/10. Chung kết diễn ra tối ngày 18/10 tại Thái Lan. Ảnh: FB Yến Nhi.
Thu Cúc (tổng hợp)
#Hoa hậu Yến Nhi #Yến Nhi #Miss Grand International 2025 #Miss Grand International #Miss Grand Vietnam

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT