Trước Yến Nhi, mỹ nhân Peru cũng ‘vạ miệng’ ở Miss Grand International 2025

Giải trí

Flavia Lopez đến Peru, sở hữu nhan sắc quyến rũ. Giống Yến Nhi, cô cũng cũng ‘vạ miệng’ khi tham gia cuộc thi Miss Grand International 2025.

Thu Cúc (tổng hợp)
Yến Nhi đang mất điểm khi liên tục có phát ngôn gây tranh cãi. Trước Yến Nhi, Flavia Lopez - đại diện Peru cũng gây xôn xao vì 'vạ miệng'. Ảnh: FB Yến Nhi, Miss Grand International.
Theo Tiền Phong, ít ngày trước, trong buổi tiệc tối cùng ông Nawat - Chủ tịch Miss Grand Intenational, khi đại diện Ecuador - Samantha Quenedit khoe sản phẩm chocolate, Flavia Lopez bất ngờ chen ngang, nói rằng ca cao để làm chocolate đến từ Peru. Ảnh: Miss Grand International.
Flavia Lopez là 1 trong 10 thí sinh được khán giả bình chọn có cơ hội dùng bữa tối cùng ông Nawat. Ảnh: Miss Grand International.
Mỹ nhân người Peru sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, quyến rũ. Ảnh: Miss Grand Peru.
Tham vọng lớn nhất của cô là giành ngôi vị cao nhất của Miss Grand International 2025, mang về vương miện thứ 3 cho khán giả Peru. Ảnh: Miss Grand Peru.
Flavia Lopez đăng quang Miss Grand Peru 2025 vào tháng 9 vừa qua. Bởi vậy, cô có ít thời gian để chuẩn bị cho cuộc thi. Ảnh: Miss Grand Peru.
Trong phần thi Tài năng ở Miss Grand International 2025, cô vắng mặt trong top 15. Ảnh: Miss Grand International.
Gần đây, trong lúc tập luyện, mỹ nhân Peru bị ngã dẫn đến chấn thương đầu gối. Theo lời khuyên của bác sĩ, cô sẽ sử dụng nạng trong 1 tuần Ảnh: Instagram Flavia Lopez.
Flavia Lopez tươi tắn sau khi điều trị chấn thương đầu gối. Ảnh: Instagram Flavia Lopez.
