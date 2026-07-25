[INFOGRAPHIC] Galaxy Z Fold8, màn hình 4:3 mở ra trải nghiệm gập mới

Galaxy Z Fold8 gây ấn tượng với màn hình 4:3, thiết kế mỏng nhẹ, nếp gấp mờ hơn cùng Galaxy AI thông minh, mang trải nghiệm tablet mini trong thân máy gập.
Kawasaki chính thức ra mắt mẫu KLX150SM 2027 cùng phiên bản KLX150SM SE 2027 tại thị trường Indonesia, tiếp tục mở rộng danh mục xe supermoto cỡ nhỏ.
Mã nguồn được phát hiện trong bản beta iOS 27 cho thấy Apple phát triển hệ thống có thể hạn chế quyền sử dụng thiết bị cho thuê khi khách hàng chậm thanh toán.
Các nhà khoa học đã tạo một con chip lập trình được có thể làm chậm ánh sáng theo ý muốn, mở ra hướng chế tạo các máy tính quang học nhanh hơn và hiệu quả hơn.
Kawasaki chính thức ra mắt mẫu KLX150SM 2027 cùng phiên bản KLX150SM SE 2027 tại thị trường Indonesia, tiếp tục mở rộng danh mục xe supermoto cỡ nhỏ.
Hyundai đang chuẩn bị tung ra bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) dành cho SantaFe 2027 thế hệ mới với hàng loạt thay đổi đáng chú ý về thiết kế và kỹ thuật.
Video selfie mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn trong trường hợp bị khóa tài khoản hoặc không thể truy cập vào điện thoại hay máy tính quen dùng.
Great Wall Motor (GWM) vừa công bố kế hoạch mở rộng sản phẩm tại nhiều thị trường, trong đó mẫu bán tải cỡ trung Poer Sahar (P500) được kỳ vọng sẽ về Việt Nam.
Mazda 3 và CX-30 2026 được trang bị động cơ hybrid nhẹ e-Skyactiv G 2.5L, bộ hỗ trợ lái xe tiên tiến (ADAS) được cải tiến và nhiều trang bị hơn.
Honda Việt Nam vừa chính thức đưa vào hoạt động chuyên trang U-Select, nền tảng dành riêng cho hoạt động mua bán và đổi xe Honda đã qua sử dụng.
Mẫu SUV cỡ lớn Toyota Sequoia 2027 nâng cấp bổ sung màn hình lớn hơn trên toàn bộ các phiên bản, cùng với camera hành trình có giới hạn ghi hình bất thường.
Một thuật ngữ vô nghĩa do lỗi số hóa đã được AI coi là kiến thức thật, rồi xuất hiện trong hàng chục bài báo khoa học, làm dấy lên lo ngại về "ô nhiễm tri thức"
Model AI Kimi K3 của Moonshot AI gây chấn động thị trường, nhưng liệu đây có thực sự là nguyên nhân khiến cổ phiếu ngành chip toàn cầu lao dốc?
Apple cảnh báo chiêu lừa đảo mới qua FaceTime đang nhắm vào người dùng iPhone, lợi dụng cuộc gọi giả mạo để đánh cắp tài khoản và tiền trong ngân hàng.
Toyota vừa đăng ký sáng chế mới, hé lộ giải pháp nhằm giảm tác động của hiện tượng xoắn khung gầm lên bộ pin xe điện cấu trúc khung rời (ladder frame).
Không chỉ sở hữu đồ họa đẹp mắt, ba tựa game cinematic dưới đây còn chinh phục người chơi bằng cốt truyện sâu sắc và trải nghiệm điện ảnh đỉnh cao.
Mitsubishi Motors mới đây đã công bố loạt hình ảnh teaser của Pajero thế hệ mới, trong đó lần đầu tiên hé lộ một phần khoang nội thất hứa hẹn nâng cấp đáng giá.
Samsung không nâng cấp tất cả các mẫu Galaxy Watch cho năm 2026, dòng Classic bị bỏ lại nhường chỗ cho những nâng cấp đáng giá trên 2 mẫu snartwatch mới.
Google Maps không chỉ dẫn đường mà còn hỗ trợ người dùng xe điện tính toán pin, tìm trạm sạc và tối ưu lộ trình để hạn chế rủi ro hết pin.
Toyota Crown 2027 được nâng cấp với hệ truyền động hybrid thế hệ thứ năm, kết hợp máy xăng 2.5L cùng 2 mô-tơ điện. Giá xe khởi điểm từ 41.640 USD tại Mỹ.
Đón đầu xu hướng AI và dữ liệu số đang trở thành nền tảng của chuyển đổi số toàn cầu, Trường Đại học Mỏ - Địa chất (HUMG) triển khai Chương trình Kỹ sư tài năng "Trí tuệ nhân tạo ứng dụng và Bản sao số Trái đất" nhằm đào tạo đội ngũ kỹ sư AI chất lượng cao, sẵn sàng tham gia giải quyết những bài toán lớn về tài nguyên, môi trường, đô thị thông minh và phát triển bền vững.
Các nhà nghiên cứu đã truyền thành công các photon vướng víu qua một sợi cáp quang dài 24,4 km (15,2 dặm) nối Evanston và trung tâm thành phố Chicago của Mỹ.