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[INFOGRAPHIC] Galaxy Z Fold8, màn hình 4:3 mở ra trải nghiệm gập mới

Số hóa - Xe

[INFOGRAPHIC] Galaxy Z Fold8, màn hình 4:3 mở ra trải nghiệm gập mới

Galaxy Z Fold8 gây ấn tượng với màn hình 4:3, thiết kế mỏng nhẹ, nếp gấp mờ hơn cùng Galaxy AI thông minh, mang trải nghiệm tablet mini trong thân máy gập.

Thiên Trang
galaxy-z-fold8.jpg
#Galaxy Z Fold8 #màn hình gập #Galaxy AI #thiết kế mỏng #trải nghiệm tablet

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