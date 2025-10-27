Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xe

Yamaha PG-1 ABS 2025 mang bản sắc Việt lan tỏa mọi cung đường

Yamaha PG-1 ABS 2025 được hãng xe Nhật Bản ví như “người bạn đồng hành” trên mọi hành trình khám phá - từ đô thị cho đến những cung đường vùng núi hiểm trở.

Thảo Nguyễn
Video: Xem chi tiết xe máy Yamaha PG-1 ABS 2025 mới.

PG-1 ABS 2025 được định hình như “người bạn đồng hành” trên mọi hành trình khám phá. Lấy cảm hứng từ bản sắc vùng miền, mẫu xe mang thông điệp “Rực rỡ phiêu du”, kết hợp giữa thiết kế retro-scrambler và công nghệ hiện đại, hướng đến trải nghiệm lái vừa cá tính vừa đậm chất văn hóa.

Khi hành trình di chuyển trở thành câu chuyện văn hóa

Yamaha PG-1 ABS 2025 được hãng xe Nhật Bản định vị như “người bạn đồng hành” trên mọi hành trình khám phá - từ những con phố đô thị đến những cung đường vùng núi hiểm trở. Với định hướng này, Yamaha không đơn thuần tạo ra một phương tiện di chuyển mà còn mang đến một trải nghiệm gắn liền với cảm xúc, tự do và tinh thần phiêu lưu.

2-9087.jpg
Yamaha PG-1 ABS 2025 được thiết kế và định vị như một biểu tượng văn hóa.

Lấy cảm hứng từ bản sắc Việt, PG-1 ABS 2025 được phát triển dưới thông điệp “Rực rỡ phiêu du”, thể hiện mong muốn biến mỗi chuyến đi trở thành hành trình văn hóa - nơi người lái có thể kết nối với cảnh sắc, con người và tinh thần vùng miền. Yamaha PG-1 được định hình như một biểu tượng văn hóa sống động, khơi dậy trong giới trẻ niềm đam mê khám phá và sự kết nối sâu sắc với những sắc màu văn hóa Việt Nam.

Bốn miền - Bốn cảm hứng văn hóa thổi hồn vào PG-1

Để khắc họa trọn vẹn tinh thần Việt, Yamaha lấy cảm hứng từ vẻ đẹp văn hóa đặc trưng nhất của bốn vùng miền tiêu biểu để làm chất liệu thiết kế cho bốn bản độ của PG-1 ABS 2025. Mỗi phiên bản không chỉ mang nét đặc trưng về màu sắc và họa tiết mà còn thể hiện tinh thần và bản sắc riêng của từng vùng đất.

6-3111.jpg
"Tây Bắc Huyền Sơn" tái hiện vẻ hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc.

Tây Bắc Huyền Sơn gợi nhắc vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng qua sắc đỏ mờ, ruộng bậc thang và họa tiết thổ cẩm. Thiết kế này khơi dậy cảm giác tự do, mạnh mẽ và khát vọng chinh phục - đặc trưng của vùng đất đại ngàn.

Hà Nội Kinh Kỳ lại tái hiện nét đẹp của thủ đô ngàn năm văn hiến qua tông xám xanh trầm. Họa tiết tranh Đông Hồ và trống đồng được phối hợp tinh tế, thể hiện sự giao thoa nét cổ kính và hơi thở hiện đại - một Hà Nội vừa truyền thống vừa năng động.

TP.HCM mang đến năng lượng tươi trẻ với nền xanh trời, biểu tượng chợ Bến Thành cạnh các tòa cao ốc. Phiên bản này khắc họa tinh thần sôi động của thành phố không ngủ, nơi nhịp sống luôn đổi mới và tràn đầy sức sống.

5-5339.jpg
"Hà Nội Kinh Kỳ" thể hiện sự hòa quyện giữa nét cổ kính với nhịp sống hiện đại.

Trong khi đó, Mekong Trù Phú tái hiện nét bình dị của miền sông nước. Họa tiết hoa sen trên nền xanh ngọc tượng trưng cho sự sung túc, an yên và hòa hợp với thiên nhiên - phản ánh đúng tinh thần phóng khoáng, chân chất của người dân miền Tây.

Với bốn phiên bản khác biệt, Yamaha không chỉ mang đến lựa chọn phong phú cho người dùng mà còn khẳng định nỗ lực trong việc đưa yếu tố văn hóa Việt vào từng chi tiết. PG-1 ABS 2025 trở thành “chiếc gương” phản chiếu sự đa dạng bản sắc dân tộc, cho phép người lái tìm thấy hình ảnh bản thân trong phong cách vùng miền mà họ yêu thích.

3-2364.jpg
TP.HCM - bắt trọn vẻ rực rỡ và năng động của thành phố không ngủ.

Để khắc họa rõ hơn tinh thần ấy, Yamaha còn tổ chức cuộc thi độ xe PG-1 với chủ đề “Bốn miền – Bốn cảm hứng văn hóa”, nhằm tôn vinh bản sắc Việt và khơi gợi tinh thần sáng tạo trong cộng đồng yêu xe. Cuộc thi diễn ra từ 18/09 đến 18/11/2025, quy tụ các biker đến từ khắp cả nước, cùng nhau “thổi hồn” vào mẫu PG-1 thông qua bốn phiên bản đại diện cho bốn vùng miền tiêu biểu.

Chạm tay vào văn hóa qua từng chi tiết của PG-1

Mẫu xe sở hữu ngoại hình retro-scrambler với cụm đèn tròn cổ điển, yên đôi êm ái, ốp hông retro và phuộc lộ cơ khí. Thiết kế phuộc chữ H giúp tăng độ ổn định khi chạy ở tốc độ cao và nhiều dạng địa hình khác nhau. Tất cả tạo nên một tổng thể pha trộn giữa nét cổ điển và hiện đại, phù hợp với những người yêu phong cách cá tính, bụi bặm nhưng vẫn thanh lịch.

4-4567.jpg
"Mekong Trù Phú" gợi nhớ về miền phù sa màu mỡ, sông nước hiền hòa.

Về công nghệ, điểm đáng chú ý nhất trên PG-1 2025 nằm ở yếu tố công nghệ – khi mẫu xe được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), một tính năng vốn hiếm thấy trong phân khúc xe số phổ thông. Công nghệ này hoạt động thông qua cảm biến tốc độ gắn trên bánh xe, liên tục giám sát tình trạng chuyển động để điều chỉnh lực phanh khi phát hiện bánh có nguy cơ bị khóa cứng. Nhờ đó, xe vẫn giữ được độ bám với mặt đường, giúp người lái kiểm soát hướng đi ổn định và giảm nguy cơ trượt ngã khi phanh gấp. Trang bị này không chỉ nâng cao mức độ an toàn, giúp người lái tự tin kiểm soát xe trên nhiều loại địa hình khác nhau, mà còn thể hiện định hướng của Yamaha trong việc phổ cập công nghệ tiên tiến đến đông đảo người dùng.

Màn hình LCD kỹ thuật số hiển thị rõ ràng các thông tin vận hành như tốc độ, vòng tua, cấp số, nhiên liệu và cảnh báo ABS. Bên cạnh đó, màn hình còn được tinh chỉnh góc nghiêng nhằm tối ưu khả năng quan sát, giúp người lái dễ dàng kiểm soát thông tin mọi điều kiện ánh sáng.

1-1069.jpg
Yamaha trang bị phanh ABS cho bánh trước của PG-1.

Đặc biệt, bộ lốp gai địa hình GP-22S với tiết diện gai lớn hơn cho khả năng bám đường tốt, đảm bảo sự ổn định khi di chuyển trên nhiều địa hình khác nhau - từ đường phố đô thị cho tới những cung đường đất, cát và đèo núi.

Với sự kết hợp giữa thiết kế truyền thống và công nghệ hiện đại, PG-1 ABS 2025 không chỉ mang lại trải nghiệm lái an toàn mà còn giúp người dùng thực sự “chạm tay vào văn hóa” qua từng chi tiết, đúng với tinh thần mà Yamaha định hướng.

#Yamaha PG-1 ABS 2025 tại Việt Nam #Yamaha PG-1 ABS 2025 giá rẻ #xe máy Yamaha PG-1 ABS 2025 #Yamaha PG-1 ABS 2025 bản sắc Việt #Yamaha PG-1 ABS 2025 cho đô thị #Yamaha PG-1 ABS 2025 pjuowtj đèo dốc

Bài liên quan

Xe

Honda CT125 gần 90 triệu tại Việt Nam, đắt gần gấp 3 lần Yamaha PG-1

Honda Việt Nam (HVN) vừa ra mắt mẫu xe máy CT125 2025 mới, đây được xem là phiên bản địa hình của Super Cub 125 và cạnh tranh trực tiếp với Yamaha PG-1.

7.jpg
Honda Việt Nam vừa chính thức trình làng mẫu xe máy địa hình Honda CT125 2025 mới. Đây được xem là sự kế thừa từ các huyền thoại dòng Trail như CT70, CT90 và CT110 của thập niên 1960, CT125.
9.jpg
Honda CT125 2025 sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 1.961 x 805 x 1.085 mm, khoảng cách giữa 2 trục bánh xe đạt 1.258 mm. Khối lượng bản thân CT125 ở mức 117 kg, khoảng sáng gầm xe 165 mm còn chiều cao yên xe là 800 mm.
Xem chi tiết

Xe

Yamaha PG-1 ABS 2025 mới ra mắt Việt Nam đã bị "thổi giá" mạnh

Yamaha PG-1 2025 vẫn đang trong giai đoạn nhận cọc, một số đại lý đã báo giá chênh 2-4 triệu đồng so với niêm yết, tái diễn tình cảnh từng xảy ra như bản cũ.

1-8217.jpg
Yamaha PG-1 ABS 2025 bản nâng cấp chính thức nhận cọc tại thị trường Việt Nam từ giữa tháng 9/2025. Tại Hà Nội và TP.HCM, các showroom báo khách đặt cọc một triệu đồng, chờ giao xe theo thứ tự, với mức giá đúng niêm yết 34,464 triệu đồng.
6-5661.jpg
Tuy nhiên, theo ghi nhận, tại một số tỉnh miền Trung, giá xe Yamaha PG-1 2025 đang bị đẩy lên 37-38 triệu đồng đối với bản Cao cấp. Cá biệt, có nơi báo giá tới 38,5 triệu đồng cho những suất giao sớm, tức cao hơn niêm yết khoảng 4 triệu đồng.
Xem chi tiết

Xe

Yamaha PG-1 - mẫu xe máy dành riêng cho những tay lái cá tính

Yamaha PG-1 tạo dấu ấn với thiết kế độc đáo, kết hợp hài hòa giữa phong cách cổ điển và đường nét hiện đại, ra đời dành cho những tay lái cá tính.

Video: Đánh giá chi tiết Yamaha PG-1 tại Việt Nam.
Với nhiều bạn trẻ, phương tiện di chuyển cũng là cách thể hiện cá tính, lối sống và niềm đam mê chinh phục. Yamaha PG-1 ra đời dành cho những tay lái như vậy - những người luôn khao khát sự khác biệt, đề cao tinh thần tự do và muốn tạo dấu ấn riêng trên mọi hành trình.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới