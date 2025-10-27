Yamaha PG-1 ABS 2025 mang bản sắc Việt lan tỏa mọi cung đường

Yamaha PG-1 ABS 2025 được hãng xe Nhật Bản ví như “người bạn đồng hành” trên mọi hành trình khám phá - từ đô thị cho đến những cung đường vùng núi hiểm trở.

Video: Xem chi tiết xe máy Yamaha PG-1 ABS 2025 mới.

PG-1 ABS 2025 được định hình như “người bạn đồng hành” trên mọi hành trình khám phá. Lấy cảm hứng từ bản sắc vùng miền, mẫu xe mang thông điệp “Rực rỡ phiêu du”, kết hợp giữa thiết kế retro-scrambler và công nghệ hiện đại, hướng đến trải nghiệm lái vừa cá tính vừa đậm chất văn hóa.

Khi hành trình di chuyển trở thành câu chuyện văn hóa

Yamaha PG-1 ABS 2025 được hãng xe Nhật Bản định vị như “người bạn đồng hành” trên mọi hành trình khám phá - từ những con phố đô thị đến những cung đường vùng núi hiểm trở. Với định hướng này, Yamaha không đơn thuần tạo ra một phương tiện di chuyển mà còn mang đến một trải nghiệm gắn liền với cảm xúc, tự do và tinh thần phiêu lưu.

Yamaha PG-1 ABS 2025 được thiết kế và định vị như một biểu tượng văn hóa.

Lấy cảm hứng từ bản sắc Việt, PG-1 ABS 2025 được phát triển dưới thông điệp “Rực rỡ phiêu du”, thể hiện mong muốn biến mỗi chuyến đi trở thành hành trình văn hóa - nơi người lái có thể kết nối với cảnh sắc, con người và tinh thần vùng miền. Yamaha PG-1 được định hình như một biểu tượng văn hóa sống động, khơi dậy trong giới trẻ niềm đam mê khám phá và sự kết nối sâu sắc với những sắc màu văn hóa Việt Nam.

Bốn miền - Bốn cảm hứng văn hóa thổi hồn vào PG-1

Để khắc họa trọn vẹn tinh thần Việt, Yamaha lấy cảm hứng từ vẻ đẹp văn hóa đặc trưng nhất của bốn vùng miền tiêu biểu để làm chất liệu thiết kế cho bốn bản độ của PG-1 ABS 2025. Mỗi phiên bản không chỉ mang nét đặc trưng về màu sắc và họa tiết mà còn thể hiện tinh thần và bản sắc riêng của từng vùng đất.

"Tây Bắc Huyền Sơn" tái hiện vẻ hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc.

Tây Bắc Huyền Sơn gợi nhắc vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng qua sắc đỏ mờ, ruộng bậc thang và họa tiết thổ cẩm. Thiết kế này khơi dậy cảm giác tự do, mạnh mẽ và khát vọng chinh phục - đặc trưng của vùng đất đại ngàn.

Hà Nội Kinh Kỳ lại tái hiện nét đẹp của thủ đô ngàn năm văn hiến qua tông xám xanh trầm. Họa tiết tranh Đông Hồ và trống đồng được phối hợp tinh tế, thể hiện sự giao thoa nét cổ kính và hơi thở hiện đại - một Hà Nội vừa truyền thống vừa năng động.

TP.HCM mang đến năng lượng tươi trẻ với nền xanh trời, biểu tượng chợ Bến Thành cạnh các tòa cao ốc. Phiên bản này khắc họa tinh thần sôi động của thành phố không ngủ, nơi nhịp sống luôn đổi mới và tràn đầy sức sống.

"Hà Nội Kinh Kỳ" thể hiện sự hòa quyện giữa nét cổ kính với nhịp sống hiện đại.

Trong khi đó, Mekong Trù Phú tái hiện nét bình dị của miền sông nước. Họa tiết hoa sen trên nền xanh ngọc tượng trưng cho sự sung túc, an yên và hòa hợp với thiên nhiên - phản ánh đúng tinh thần phóng khoáng, chân chất của người dân miền Tây.

Với bốn phiên bản khác biệt, Yamaha không chỉ mang đến lựa chọn phong phú cho người dùng mà còn khẳng định nỗ lực trong việc đưa yếu tố văn hóa Việt vào từng chi tiết. PG-1 ABS 2025 trở thành “chiếc gương” phản chiếu sự đa dạng bản sắc dân tộc, cho phép người lái tìm thấy hình ảnh bản thân trong phong cách vùng miền mà họ yêu thích.

TP.HCM - bắt trọn vẻ rực rỡ và năng động của thành phố không ngủ.

Để khắc họa rõ hơn tinh thần ấy, Yamaha còn tổ chức cuộc thi độ xe PG-1 với chủ đề “Bốn miền – Bốn cảm hứng văn hóa”, nhằm tôn vinh bản sắc Việt và khơi gợi tinh thần sáng tạo trong cộng đồng yêu xe. Cuộc thi diễn ra từ 18/09 đến 18/11/2025, quy tụ các biker đến từ khắp cả nước, cùng nhau “thổi hồn” vào mẫu PG-1 thông qua bốn phiên bản đại diện cho bốn vùng miền tiêu biểu.

Chạm tay vào văn hóa qua từng chi tiết của PG-1

Mẫu xe sở hữu ngoại hình retro-scrambler với cụm đèn tròn cổ điển, yên đôi êm ái, ốp hông retro và phuộc lộ cơ khí. Thiết kế phuộc chữ H giúp tăng độ ổn định khi chạy ở tốc độ cao và nhiều dạng địa hình khác nhau. Tất cả tạo nên một tổng thể pha trộn giữa nét cổ điển và hiện đại, phù hợp với những người yêu phong cách cá tính, bụi bặm nhưng vẫn thanh lịch.

"Mekong Trù Phú" gợi nhớ về miền phù sa màu mỡ, sông nước hiền hòa.

Về công nghệ, điểm đáng chú ý nhất trên PG-1 2025 nằm ở yếu tố công nghệ – khi mẫu xe được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), một tính năng vốn hiếm thấy trong phân khúc xe số phổ thông. Công nghệ này hoạt động thông qua cảm biến tốc độ gắn trên bánh xe, liên tục giám sát tình trạng chuyển động để điều chỉnh lực phanh khi phát hiện bánh có nguy cơ bị khóa cứng. Nhờ đó, xe vẫn giữ được độ bám với mặt đường, giúp người lái kiểm soát hướng đi ổn định và giảm nguy cơ trượt ngã khi phanh gấp. Trang bị này không chỉ nâng cao mức độ an toàn, giúp người lái tự tin kiểm soát xe trên nhiều loại địa hình khác nhau, mà còn thể hiện định hướng của Yamaha trong việc phổ cập công nghệ tiên tiến đến đông đảo người dùng.

Màn hình LCD kỹ thuật số hiển thị rõ ràng các thông tin vận hành như tốc độ, vòng tua, cấp số, nhiên liệu và cảnh báo ABS. Bên cạnh đó, màn hình còn được tinh chỉnh góc nghiêng nhằm tối ưu khả năng quan sát, giúp người lái dễ dàng kiểm soát thông tin mọi điều kiện ánh sáng.

Yamaha trang bị phanh ABS cho bánh trước của PG-1.

Đặc biệt, bộ lốp gai địa hình GP-22S với tiết diện gai lớn hơn cho khả năng bám đường tốt, đảm bảo sự ổn định khi di chuyển trên nhiều địa hình khác nhau - từ đường phố đô thị cho tới những cung đường đất, cát và đèo núi.

Với sự kết hợp giữa thiết kế truyền thống và công nghệ hiện đại, PG-1 ABS 2025 không chỉ mang lại trải nghiệm lái an toàn mà còn giúp người dùng thực sự “chạm tay vào văn hóa” qua từng chi tiết, đúng với tinh thần mà Yamaha định hướng.