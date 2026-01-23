Xử phạt 2 đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ

Ngày 23/1, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, vừa qua, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, bảo đảm ANTT, Tổ công tác do Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Công an phường Phù Vân, tỉnh Ninh Bình kiểm tra, phát hiện, xử lý 2 đối tượng thanh, thiếu niên có hành vi tàng trữ trái phép vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ.

Hai đối tượng tại cơ quan Công an.

Trước đó, trong quá trình làm nhiệm vụ tại tuyến đường Ngô Gia Tự thuộc địa bàn phường Phù Vân, Tổ tuần tra liên hợp của Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội chủ trì và Công an phường Phù Vân phát hiện 1 nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu kiểm tra hành chính.

Quá trình kiểm tra, Tổ công tác phát hiện nam thanh niên trên mang theo 1 cây gậy rút 3 đoạn thuộc danh mục vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ. Làm việc với Tổ công tác, người thanh niên khai tên là Dương Thanh Bình, sinh năm 2008, trú tại phường Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình. Từ lời khai của Dương Thanh Bình, Cơ quan Công an tiếp tục triệu tập đối tượng Phạm Thế Ánh, sinh năm 2007, trú phường Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình để làm việc, qua đó thu giữ thêm 1 thanh kiếm tự chế, Phạm Thế Anh khai mang kiếm đi cùng Bình, tuy nhiên khi đến tuyến đường Ngô Gia Tự thì bị Tổ công tác phát hiện nên chạy thoát, còn Bình thì chưa kịp bỏ chạy.

Căn cứ các quy định của pháp luật, Cơ quan Công an đã ra quyết định xử phạt 37,5 triệu đồng đối với Phạm Thế Ánh; 16 triệu đồng đối với Dương Thanh Bình về hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ”.

