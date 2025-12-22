Xử lý người phụ nữ bình luận không đúng chuẩn mực, thiếu văn hóa trên Facebook

Bà L thừa nhận do nhận thức cá nhân còn hạn chế nên đã bình luận với nội dung không đúng chuẩn mực đến hình ảnh người chiến sĩ Công an.

Ngày 22/12, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Công an xã Tân Tiến vừa phát hiện và xử lý một trường hợp sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng bình luận có nội dung không đúng chuẩn mực, thiếu văn hoá trên Fanpage của Công an xã Tân Tiến, gây ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của cơ quan.

Công an xã Tân Tiến làm việc với công dân đăng tải bình luận không đúng chuẩn mực trên không gian mạng.

Quá trình xác minh, xác định chủ tài khoản Facebook trên là bà H.T.P.L (sinh năm 1966, người dân lao động tự do, trú tại thôn Cổ Đẳng, xã Tân Tiến) và mời đến trụ sở Công an xã để làm việc. Tại buổi làm việc, bà L thừa nhận do nhận thức cá nhân còn hạn chế nên đã sử dụng tài khoản cá nhân để bình luận với nội dung không đúng chuẩn mực, thiếu văn hoá gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh người chiến sĩ Công an. Công an xã Tân Tiến đã giáo dục, tuyên truyền, yêu cầu bà L gỡ bỏ bình luận vi phạm và đồng thời tự nguyện viết cam kết không tái phạm.

Bên cạnh việc xử lý vụ việc, Công an xã Tân Tiến cũng tuyên truyền, hướng dẫn người dân không đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, tin giả, nội dung xấu độc trên mạng xã hội, kiểm tra, xác minh tính chính thống của các trang, Fanpage trước khi bình luận hoặc chia sẻ, không đăng tải các bình luận, hình ảnh, nội dung không đúng chuẩn mực, gây ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, cá nhân khác, đồng thời phối hợp, thông báo với cơ quan chức năng khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

