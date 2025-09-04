Xu hướng mua gốm sứ online bùng nổ

Gốm sứ online “lên ngôi”: Giới trẻ mê hàng độc, tiện lợi “chốt đơn”

Trước đây, người tiêu dùng thường ghé chợ gốm, cửa hàng truyền thống để chọn mua sản phẩm. Nhưng chỉ trong 2 năm gần đây, xu hướng mua sắm online đã khiến thị trường gốm sứ thay đổi mạnh mẽ.

Trên các sàn thương mại điện tử hay các nền tảng mạng xã hội như TikTok Shop, Facebook, Instagram, hàng nghìn shop gốm sứ ra đời, thu hút lượng người theo dõi “khủng”. Những chiếc ly matcha handmade, bộ chén đĩa phong cách Nhật Bản hay bình hoa “vintage” trở thành món decor không thể thiếu trong căn bếp hay góc làm việc của giới trẻ.

Gốm sứ được rao bán nhộn nhịp trên các nền tảng mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

Chị Thu Hương (28 tuổi, nhân viên marketing, TP HCM) chia sẻ: “Trước đây tôi hay ra cửa hàng xem gốm trực tiếp, nhưng giờ chỉ cần vài cú nhấp chuột là có thể đặt được bộ ly xinh xắn giao tận nhà. Giá cả cũng đa dạng, nhiều mẫu độc mà ngoài tiệm không có”.

Anh Minh Quân (35 tuổi, TP HCM), một người sưu tầm đồ gốm, cho biết: “Nhờ mua online, tôi dễ tìm được sản phẩm độc từ các nghệ nhân ở tỉnh xa. Trước kia tôi phải đi tận nơi hoặc nhờ người quen, giờ chỉ cần xem livestream của họ là đặt được”.

Theo thống kê từ iPrice Group, năm 2024, doanh thu thương mại điện tử Việt Nam đạt khoảng 20,5 tỷ USD, trong đó các sản phẩm gia dụng và trang trí nội thất, bao gồm gốm sứ, chiếm tỷ trọng đáng kể và dự kiến tăng trưởng 15 - 20%/năm.

Ông Nguyễn Văn Hùng, chủ một xưởng gốm tại Bát Tràng, nhận định: “Bán hàng online giúp sản phẩm của chúng tôi đến được khách hàng cả nước và xuất khẩu. Lượng đơn online hiện chiếm hơn 60% doanh thu xưởng”.

Xu hướng mới: Cá nhân hóa và “gốm decor” bùng nổ

Nếu trước đây gốm sứ chủ yếu được xem là vật dụng gia đình – những chiếc chén, đĩa, ấm trà mang tính truyền thống – thì vài năm trở lại đây, trào lưu “cá nhân hóa” và “gốm decor” đã làm thay đổi hoàn toàn diện mạo ngành này. Người trẻ không chỉ mua gốm để sử dụng, mà còn xem đó như một phần phong cách sống, thể hiện cá tính và gu thẩm mỹ riêng.

Trên các sàn thương mại điện tử, không khó để bắt gặp những chiếc ly khắc tên, bình hoa vẽ chân dung hoặc bộ chén đĩa in hình thú cưng theo yêu cầu. Xu hướng cá nhân hóa này đang giúp sản phẩm gốm sứ trở nên độc bản và giàu giá trị cảm xúc, biến mỗi món đồ thành một kỷ niệm đáng nhớ.

Tượng gốm hình thú kết hợp chậu trồng cây. Nguồn: IT

Nhiều shop gốm nhỏ hiện cung cấp dịch vụ đặt hàng riêng, vẽ tay theo yêu cầu với giá từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng. Sản phẩm không chỉ để sử dụng mà còn được trưng bày như một tác phẩm nghệ thuật.

Anh Hoàng Long, chủ một shop gốm nhỏ tại TP HCM, chia sẻ: “Khách hàng giờ không chỉ hỏi “giá bao nhiêu” mà còn hỏi “có làm theo phong cách riêng không”. Có người đặt vẽ cả một bộ trà kể câu chuyện tình yêu, có người nhờ khắc tên em bé lên bình sữa gốm. Cá nhân hóa giúp nghề gốm mang lại nhiều giá trị tinh thần hơn”.

Không dừng lại ở tính năng sử dụng, gốm sứ đang bước vào thời kỳ bùng nổ của đồ decor. Từ căn hộ chung cư hiện đại đến quán cà phê, studio nghệ thuật, đâu đâu cũng xuất hiện những bình hoa gốm dáng độc, lọ trưng bày kiểu “vintage” hay tượng phong thủy chế tác thủ công. Việc sở hữu một món gốm độc bản được xem là cách khẳng định đẳng cấp và cá tính của gia chủ.

Các chuyên gia thiết kế nội thất nhận định, “gốm decor” không chỉ tạo điểm nhấn thẩm mỹ mà còn góp phần lan tỏa văn hóa truyền thống Việt Nam. Nhu cầu này mở ra cơ hội lớn cho các xưởng gốm độc lập, nghệ nhân trẻ – những người dám thử nghiệm màu men, kiểu dáng mới và đưa câu chuyện văn hóa Việt vào sản phẩm.

Nhờ trào lưu này, nhiều thương hiệu gốm Việt đã chuyển mình mạnh mẽ, kết hợp giữa thủ công truyền thống và thiết kế hiện đại, từ đó mở rộng thị trường sang phân khúc cao cấp và xuất khẩu. Trong tương lai gần, gốm sứ Việt Nam không chỉ hiện diện trong gian bếp gia đình mà còn trở thành một phần quan trọng của ngành thiết kế và thời trang nội thất toàn cầu.

Góc khuất: Hàng nhái và vận chuyển dễ vỡ vẫn là nỗi lo

Bên cạnh những shop uy tín, thị trường gốm sứ online đang đối mặt tình trạng hàng nhái tràn lan, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Không ít cửa hàng gắn mác “gốm Bát Tràng chính hãng” nhưng thực tế là hàng nhập giá rẻ từ Trung Quốc, mẫu mã bắt mắt, nhưng chất lượng kém xa. Nhiều sản phẩm dùng men không đạt tiêu chuẩn, dễ bong tróc, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe.

Chị Lan Anh (32 tuổi, TP HCM) chia sẻ: “Tôi đặt một bộ ấm trà quảng cáo là hàng thủ công, giá hơn 1 triệu đồng. Khi nhận thì men không đều, mùi sơn rất hắc. Đem hỏi bạn bè làm nghề mới biết là hàng nhái Trung Quốc”.

Anh Hữu Phước (29 tuổi, Lâm Đồng) cũng từng “dính quả đắng” khi mua online: “Mình thấy quảng cáo là bình hoa vẽ tay, giá giảm 70%. Nhưng khi nhận thì hàng in hoa văn công nghiệp, màu lem nhem, đóng gói sơ sài, may mà không vỡ. Giờ mình chỉ dám mua shop có nhiều đánh giá thật”.

Chị Mỹ Duyên (27 tuổi, TP HCM) nói thêm: “Trên mạng giờ có nhiều shop treo ảnh đẹp lung linh nhưng giao hàng khác hoàn toàn. Có lần mình đặt bộ chén “gốm Nhật” mà tem mác toàn chữ Trung Quốc. Mình phải trả hàng ngay”.

Các chuyên gia thương mại khuyến cáo người tiêu dùng nên tỉnh táo khi mua sắm, kiểm tra kỹ nguồn gốc sản phẩm và ưu tiên các shop có giấy chứng nhận chất lượng hoặc showroom thực tế để tránh “tiền mất, tật mang”.