Xót xa về hoàn cảnh cụ ông bị bỏ lại trước chùa Đồng ở Hải Phòng

Một người cha bị con gái bỏ lại ở chùa do hoàn cảnh nghèo khó, phản ánh thực trạng đáng suy ngẫm về đạo làm con và gánh nặng xã hội.

Cụ ông bị bỏ lại ở cổng chùa có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn

Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh 2 người (1 nam, 1 nữ) đi ô tô màu đỏ chở theo người đàn ông lớn tuổi đến cổng chùa. Sau đó, 2 người đưa người đàn ông vào trong chùa, để lại một ít đồ dùng cùng một mảnh giấy, rồi rời đi.

Mảnh giấy có nội dung như: "Tôi bị có vấn đề về sức khoẻ thần kinh và đau chân. Xin nhà chùa cưu mang tôi. Tôi thật tâm xin cảm tạ nhà chùa."

Hình ảnh người đàn ông được con gái đưa đến chùa Đồng vào trưa 10/5.

Sau khi đoạn clip nhà chùa đăng tải, đã nhận được nhiều ý kiến của cộng đồng mạng. Qua xác minh được biết, sự việc xảy ra vào khoảng 11h ngày 10/5/2026, tại chùa Đồng (thôn Hàm Hy, xã Lạc Phượng, TP Hải Phòng).

Nhà chùa đã liên hệ công an và chính quyền địa phương để thông báo tình hình. Cơ quan chức năng cũng đã vào cuộc xác minh, người đàn ông được đưa đến chùa Đồng khoảng 55 tuổi (quê Gia Lâm, TP Hà Nội). Còn người thuê xe taxi đưa bố đến chùa chính là con gái ruột. Gia cảnh ông lão rất éo le khi không còn nhà cửa, vợ đã mất và con gái cũng đang trong hoàn cảnh khó khăn.

Trao đổi với báo chí, đại diện UBND xã Lạc Phượng cho biết gia đình đã đến đón cụ ông về nhà. Vị này cho biết gia đình có khổ tâm riêng. Việc đưa cụ ông về đã được thực hiện sau khi chính quyền làm việc với các bên liên quan.

Theo trụ trì chùa, sau sự việc, đến tối cùng ngày, một cô gái liên hệ với nhà chùa cho biết là con gái của ông cụ, là người đã thuê taxi đưa người cha đến chùa. Sau khi về, người này thấy rất áy náy nên mới liên hệ lại với nhà chùa.

Cần sự đồng hành của xã hội

Câu chuyện cụ ông bị bỏ lại ở cổng chùa Đồng ở Hải Phòng khiến dư luận không khỏi xót xa. Dù sau đó, vì sự cắn rứt lương tâm và sự vào cuộc của chính quyền, người con đã quay lại đón cha về, nhưng câu chuyện vẫn để lại một khoảng lặng đầy trăn trở về hai chữ "Đạo Hiếu" trong xã hội ngày nay.

Ở góc độ pháp luật và đạo đức thuần túy, hành động của người con gái là sai, không thể biện minh. Cha mẹ là đấng sinh thành, là người cho ta vóc hình và sự sống. Khi cha mẹ già yếu, đau bệnh, nghĩa vụ của con cái là phụng dưỡng, là chỗ dựa. Việc đẩy một người cha không minh mẫn, chân đau bước không vững vào một nơi xa lạ, rồi lặng lẽ quay lưng đi, dù với lý do gì, cũng là một sự tổn thương sâu sắc đến tình mẫu tử, phụ tử.

Tuy nhiên, đằng sau câu chuyện này lại là một bức tranh gia cảnh quá đỗi éo le: Người vợ đã mất, nhà cửa không còn, người con gái cũng đang lâm vào hoàn cảnh bế tắc, kiệt quệ cả về kinh tế lẫn tinh thần.

Có lẽ, trong một phút giây tuyệt vọng, khi cái nghèo và gánh nặng bệnh tật bủa vây, người con ấy đã nghĩ đến cửa Phật như một chiếc "phao cứu sinh" cuối cùng – nơi mà cô tin rằng cha mình sẽ được cưu mang, chở che bằng lòng từ bi, tốt hơn là phải chịu khổ cùng mình. Đó là một quyết định sai lầm, ích kỷ, nhưng nó phản ánh một thực tế khốc liệt: Khi cái nghèo chạm đáy, nó có thể làm lu mờ cả lý trí và đạo nghĩa.

Câu chuyện này để lại trong mỗi chúng ta nhiều trăn trở. Cho dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, xin đừng đối xử với đấng sinh thành của mình theo cách mà cô gái đã chọn lựa trong sự túng quẫn!

Cuộc sống hiện đại với cơm áo gạo tiền đôi khi quá khắc nghiệt, nhưng cha mẹ không phải là "gánh nặng". Hãy nhớ rằng, chúng ta có nhiều nơi để đi, nhưng cha mẹ thì chỉ có con cái là điểm tựa duy nhất khi về già.

Bên cạnh việc giáo dục về đạo hiếu, xã hội cần có những mạng lưới an sinh, những vòng tay nhân ái từ cộng đồng để kịp thời nâng đỡ những hoàn cảnh quá éo le. Khi họ được sẻ chia bớt gánh nặng, những quyết định đau lòng như trên sẽ không có cơ hội xảy ra.