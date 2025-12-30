Hà Nội

Cộng đồng trẻ

'Hot girl World Cup’ Linh Kul thả dáng giữa trời tuyết, khoe vóc dáng nuột nà

Bất chấp thời tiết giá lạnh, hot girl Linh Kul vẫn tự tin diện quần ngắn, khoe trọn đôi chân nuột nà và làn da trắng ngần không tì vết.

Mới đây trên trang cá nhân, cô nàng từng được mệnh danh là "hot girl World Cup" một thời Linh Kul đã gây chú ý với những khoảnh khắc check-in với khung cảnh tuyết trắng xóa. Trong loạt ảnh, Linh Kul lựa chọn set đồ tông trắng chủ đạo vô cùng tinh tế. Cô nàng khéo léo kết hợp chiếc áo len cổ lọ ấm áp cùng áo khoác lông sang chảnh. (Ảnh: IGNV)
Giữa phông nền tuyết trắng xóa, Linh Kul vẫn diện thiết kế quần ngắn, khoe đôi chân thon gọn nuột nà cùng làn da trắng không tì vết. (Ảnh: IGNV)
Với lối trang điểm trong trẻo, điểm xuyết đôi má hồng hây hây dưới cái lạnh, Linh Kul nhận được vô số lời khen ngợi về nhan sắc ngày càng thăng hạng, mặn mà. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng kết hợp với đôi tất ống cùng boot trắng cùng tone với set đồ, mang lại vẻ ngoài thời thượng đầy cuốn hút. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng hot girl cũng vô cùng "chịu khó" tạo dáng bất chấp cái lạnh, khi thì nằm giữa nền tuyết, lúc lại ngồi một cách nghịch ngơm như đang tận hưởng không khí xứ hàn đới. (Ảnh: IGNV)
Nổi lên như một hiện tượng mạng xã hội từ sau chương trình "Nóng cùng World Cup 2018" với vai trò đại diện cho đội tuyển Tunisia, Linh Kul (tên thật là Nguyễn Khánh Linh) nhanh chóng chiếm trọn cảm tình của khán giả nhờ nụ cười rạng rỡ và sự tự tin trước ống kính. (Ảnh: IGNV)
Sau nhiều năm bước ra từ chương trình, cô không hề "dậm chân tại chỗ" mà tích cực hoạt động trong nhiều vai trò. (Ảnh: IGNV)
Linh Kul hiện là người mẫu ảnh nhờ phong cách biến hóa đa dạng, cô cũng tham gia nhiều dự án phim trẻ và gây ấn tượng bởi khả năng biểu cảm tự nhiên.(Ảnh: FBNV)
Cô từng gây chú ý đặc biệt khi xuất hiện tại chương trình Tỏ tình hoàn mỹ và có mối tình đẹp, đầy lãng mạn với nam diễn viên Sơn Soho. Cặp đôi nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ người hâm mộ bởi sự tương xứng về cả ngoại hình lẫn tài năng. Tuy nhiên tháng 8 năm nay, Linh Kul hé lộ đã "đường ai nấy đi" bằng một bài viết công khai trên trang cá nhân. (Ảnh: FBNV)
Linh Kui hiện sở hữu lượng người theo dõi lớn nhờ những video chia sẻ về lối sống và gu thời trang bắt mắt. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Linh Kul #hot girl #thời trang #World Cup #mùa đông #sao Việt

