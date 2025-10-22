Mija ra mắt chăn sưởi ấm thông minh hiểu tiếng người, tự chỉnh nhiệt

Thương hiệu Mija của Xiaomi mở chiến dịch gọi vốn cho tấm chăn Smart Electric Blanket với khả năng tự điều chỉnh nhiệt độ theo giấc ngủ, điều khiển giọng nói.

Mijia Smart Electric Blanket là sản phẩm mới thuộc hệ sinh thái nhà thông minh của Xiaomi, được thiết kế để mang đến giấc ngủ thoải mái và an toàn hơn. Ngoài khả năng làm ấm thông minh, chăn còn có thể khử ẩm và diệt mạt bụi trên nệm.

Chăn có kích thước 1,8 x 0,8 m, phù hợp với giường đơn. Công suất đạt 80W, sử dụng hệ thống dây sưởi siêu mảnh “gần như không thể cảm nhận” và được bảo vệ bằng cấu trúc cách điện 3 lớp. Lớp vỏ và ruột chăn làm bằng chất liệu polyester mềm mại, êm ái khi sử dụng.

Tấm chăn Mijia Smart Electric Blanket có thể tự điều chỉnh nhiệt độ trong lúc ngủ.

Điểm nổi bật của Mijia Smart Electric Blanket là khả năng kết nối với ứng dụng Mijia, cho phép người dùng hẹn giờ, lên lịch sưởi và điều chỉnh nhiệt độ thông minh theo từng giai đoạn ngủ. Sản phẩm cũng có thể liên kết với các thiết bị khác trong hệ sinh thái Xiaomi để tự động hoạt động theo ngữ cảnh, chẳng hạn như bật sưởi khi người dùng chuẩn bị đi ngủ.

Ngoài ra, chăn hỗ trợ điều khiển giọng nói thông qua trợ lý Xiao AI, giúp bật hoặc tắt nhanh chỉ bằng khẩu lệnh. Xiaomi vẫn trang bị kèm một bộ điều khiển vật lý có màn hình lớn để người dùng thao tác trực tiếp.

Người dùng có thể thao tác trực tiếp hoặc ra lệnh qua giọng nói với Xiao AI.

Mijia Smart Electric Blanket được trang bị hệ thống an toàn 8 lớp, bảo vệ khỏi hiện tượng quá nhiệt, đoản mạch và quá tải. Sản phẩm đạt chứng nhận 3C và tiêu chuẩn bức xạ thấp, đảm bảo an toàn cho mọi lứa tuổi.

Trên nền tảng Youpin, người dùng có thể tham gia gọi vốn với mức 179 NDT (khoảng 25 USD, tương đương 657.000 đồng). Dự kiến sản phẩm sẽ bắt đầu giao từ ngày 24/10. Sau khi kết thúc giai đoạn gây quỹ, giá bán lẻ dự kiến là 239 NDT (khoảng 34 USD, tương đương 894.000 đồng). Hiện chưa có thông tin về việc mở bán rộng rãi ngoài Trung Quốc.

Bên cạnh chăn thông minh này, Xiaomi hiện cũng có nhiều mẫu chăn, đệm thông minh khác, có cả loại sưởi thông minh bằng nước.