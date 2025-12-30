Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Hot girl Hoàng Yến diện áo dài cổ phục đẹp nao lòng

Tạm rời bỏ những bộ cánh hiện đại quyến rũ, hot girl Mai Hà Hoàng Yến vừa khiến cộng đồng mạng 'đứng ngồi không yên' khi tung bộ ảnh cổ phục đẹp tựa nàng thơ.

Trầm Phương
Trong những năm gần đây, xu hướng tìm về các giá trị văn hóa truyền thống, đặc biệt là Việt phục, đang trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mới đây, bộ ảnh của hot girl Mai Hà Hoàng Yến trong bộ áo dài cổ phục đã nhanh chóng "gây bão" mạng xã hội bởi vẻ đẹp thanh tao, đài các nhưng cũng đầy chiều sâu. (Ảnh: IGNV)
Xuất hiện trong bộ ảnh mới nhất, Mai Hà Hoàng Yến lựa chọn bộ trang phục mang hơi hướng thời Nguyễn, kết hợp giữa áo Ngũ thân cách điệu và chiếc nón Ba tầm đặc trưng của phụ nữ Bắc Bộ xưa. (Ảnh: IGNV)
Gam màu xanh rêu trầm mặc phối cùng lớp áo trong màu trắng và váy vàng nghệ tạo nên một tổng thể hài hòa, sang trọng. (Ảnh: IGNV)
Những phụ kiện đi kèm như chuỗi hạt hồng ngọc đeo chéo thân áo, khuyên tai ngọc bích và chiếc quạt giấy đã hoàn thiện phong thái của một "nàng thơ cổ trang" bước ra từ tranh vẽ. (Ảnh: IGNV)
Khác với vẻ hiện đại thường ngày, Hoàng Yến chọn lối trang điểm nhấn vào đôi môi đỏ mận và hàng mi cong vút, làm nổi bật gương mặt thanh tú và ánh mắt biết nói. (Ảnh: IGNV)
Bộ ảnh được thực hiện tại một không gian mang đậm kiến trúc cổ với tường vôi bạc màu, những bức hoành phi chữ Hán và hồ sen tĩnh lặng. (Ảnh: IGNV)
Sự tương phản giữa nhan sắc trẻ trung của Mai Hà Hoàng Yến và vẻ rêu phong của bối cảnh tạo nên một sức hút lạ kỳ, khiến người xem không khỏi xuýt xoa về vẻ đẹp của phụ nữ Việt trong tà áo cổ truyền. (Ảnh: IGNV)
Nhiều người đã để lại những bình luận xuýt xoa về sự chỉn chu trong từng chi tiết lẫn nhan sắc của Hoàng Yến: "Bà đẹp lắm á bà biết hông", "sao mà đẹp dì mà đẹp dữ vậy", "Bộ ảnh Tết hot nhất 2025 ạ". (Ảnh: IGNV)
Mai Hà Hoàng Yến bắt đầu trở thành hiện tượng mạng xã hội vào khoảng năm 2018 nhờ một đoạn clip ngắn 10 giây ghi lại khoảnh khắc che nắng cho bạn thân. Gương mặt trong trẻo, nụ cười rạng rỡ cùng tà áo dài trắng nữ sinh lúc bấy giờ đã khiến cô được ưu ái gọi bằng những cái tên như "hot girl che nắng" hay "thiên thần áo trắng". (Ảnh: IGNV)
Ở tuổi 23, Mai Hà Hoàng Yến là một Tiktoker, KOL có sức ảnh hưởng lớn, gu thời trang của cô nàng cũng đa dạng hơn nhưng gắn với hình ảnh nữ tính, tinh tế, không phô trương mà vẫn cuốn hút. (Ảnh: IGNV)
#Hoàng Yến #áo dài cổ phục #văn hóa Việt #đẹp truyền thống #hot girl

