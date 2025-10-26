Hà Nội

Xiaomi đưa chip đầu xuống smartphone trung cấp, tính năng độc đáo

Số hóa

Xiaomi đưa chip đầu xuống smartphone trung cấp, tính năng độc đáo

Được ra mắt cùng với Redmi K90, Redmi K90 Pro Max vượt trội so với Redmi K80 Pro ở nhiều khía cạnh, bao gồm hiệu năng, camera và dung lượng pin.

Tuệ Minh
Tháng trước, Xiaomi đã trở thành nhà sản xuất thiết bị Android đầu tiên mở bán smartphone sử dụng vi xử lý Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Dòng sản phẩm Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro và Xiaomi 17 Pro Max đều là các mẫu flagship.
Tuy nhiên iQOO và Realme đã nhanh chóng đáp trả bằng hai mẫu giá rẻ hơn là iQOO 15 và Realme GT 8 Pro. Dù là flagship đầu bảng của họ, nhưng cả hai hãng đều bán ra với mức giá rẻ hơn so với Xiaomi 17.
Để đáp lại, Xiaomi vừa ra mắt Redmi K90 Pro Max, mẫu máy kế nhiệm Redmi K80 Pro tại Trung Quốc và Poco F7 Ultra trên thị trường quốc tế (hiện có giá 759 USD trên Amazon).
Theo đó, Xiaomi đã dùng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, kết hợp cùng RAM LPDDR5X và viên pin silicon carbon dung lượng 7.560 mAh mới. Dù vẫn giữ sạc không dây 50 W, Xiaomi đã giảm công suất sạc có dây từ 120 W trên Redmi K80 Pro xuống còn 100 W trên Redmi K90 Pro Max.
Phiên bản Redmi K 'xịn nhất' năm nay cũng có kích thước lớn hơn, đạt 163,33 x 77,82 x 7,9 mm và nặng 218 g, nhằm tích hợp màn hình LTPO AMOLED 6,9 inch, độ phân giải 2.608 x 1.200 pixel, tần số quét 120 Hz và độ sáng tối đa 3.500 nit, có thể giảm xuống chỉ 1 nit trong điều kiện ánh sáng yếu.
Bên cạnh đó, Redmi K90 Pro Max được trang bị cảm biến Light Hunter 950 cho camera chính 50 MP, kích thước cảm biến quang học 1/1.31 inch và dải tương phản động 13,5 EV.
Ngoài ra, năm nay Xiaomi còn bổ sung camera tele 5x, cho ảnh gốc 50 MP nhờ cảm biến ISOCELL JN5. Ở các vị trí khác, Redmi K90 Pro Max sở hữu camera góc siêu rộng OmniVision OV50M 50 MP và camera trước 32 MP.
Về mặt âm thanh, Redmi K90 Pro Max tạo nên kỷ lục khi lần đầu tiên trang bị loa siêu trầm. Hãng hợp tác với Bose, hãng thiết bị âm thanh danh tiếng đưa vào thiết kế hệ thống loa độc nhất vô nhị nằm bên cạnh cụm camera.
Redmi K90 Pro Max có giá khởi điểm 3.999 Nhân dân tệ (khoảng 561 USD) cho phiên bản RAM 12 GB và bộ nhớ trong 256 GB. Sản phẩm đã có thể nhập khẩu và có các tùy chọn cấu hình lên tới 16 GB RAM và 1 TB bộ nhớ trong với giá 5.299 Nhân dân tệ (khoảng 744 USD).
Ngoài ra, Redmi K90 Pro Max còn có phiên bản Champion Edition với logo Lamborghini đặc biệt, giá 5.499 Nhân dân tệ (khoảng 772 USD). Tuy nhiên, phiên bản này khó có khả năng được phát hành chính thức toàn cầu dưới tên Poco F8 Ultra và có thể cũng không dễ mua qua các nhà nhập khẩu.
Loa siêu trầm từ hãng Bose danh tiếng lần đầu tiên xuất hiện trên smartphone.
Tuệ Minh
Notebook Check
#Xiaomi #Xiaomi Redmi #Xiaomi Redmi K #Xiaomi Redmi K90 Pro Max #Redmi K90 Pro Max #Qualcomm

