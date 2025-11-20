Hà Nội

Thần đồng AI Luo Fuli chính thức gia nhập Xiaomi

Số hóa

Thần đồng AI Luo Fuli chính thức gia nhập Xiaomi

Cựu nhà nghiên cứu DeepSeek Luo Fuli gia nhập Xiaomi, hứa hẹn nâng tầm năng lực AI của tập đoàn.

Cuộc chiến giành nhân tài AI tại Trung Quốc vừa có bước ngoặt với sự xuất hiện của Luo Fuli.
Cựu nhà nghiên cứu DeepSeek xác nhận gia nhập Xiaomi qua tài khoản WeChat cá nhân.
Luo chia sẻ tầm nhìn đưa trí tuệ nhân tạo vượt khỏi ngôn ngữ để bước vào thế giới vật lý.
Cô sẽ làm việc tại Xiaomi MiMo, mô hình ngôn ngữ lớn đầu tiên của hãng ra mắt tháng 4.
MiMo-7B được đánh giá vượt trội hơn GPT-4o và QwQ-32B trong nhiều bài kiểm tra benchmark.
Luo sinh năm 1995, từng gây tiếng vang với 8 bài báo tại hội nghị ngôn ngữ học tính toán.
Cô từng góp phần phát triển DeepSeek-V2, mô hình AI gây chấn động toàn cầu năm 2024.
Xiaomi được cho là đã chi hàng chục triệu nhân dân tệ để thuyết phục Luo gia nhập đội ngũ.
