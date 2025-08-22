Xe mất lái khi vào hầm Đèo Ngang gây tai nạn nghiêm trọng

Video hành trình trên xe khách cho thấy, khi vừa vào hầm Đèo Ngang (Quảng Trị), xe ô tô con bất ngờ lao vào làn đường bên cạnh rồi đâm mạnh vào đầu xe khách.

Khoảng 23h50 ngày 17/8, tại hầm đường bộ Đèo Ngang, Quốc lộ 1A đoạn qua xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong.

Xe ô tô mất lái khi vào hầm gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng

Thời điểm trên, xe ô tô khách mang BKS 38B-015xx do anh N.Q.V. (trú tại xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển chạy theo hướng Bắc - Nam đang qua hầm đường bộ Đèo Ngang. Xe ô tô con mang BKS 73A-228xx do anh T.T.M. (SN 1977, trú tại phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị) điều khiển chạy theo hướng ngược lại bất ngờ lao sang làn đường bên cạnh.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để xử lý và điều tiết lưu thông.

Cú va chạm mạnh khiến 2 người trên xe ô tô con tử vong tại chỗ, 2 phương tiện hư hại nặng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, làm rõ nguyên nhân. Đến khoảng 6h ngày 18/8, giao thông qua hầm Đèo Ngang cơ bản được thông suốt.