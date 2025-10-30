Xe tải mất lái, không kiểm soát được đâm thẳng vào Mercedes-Maybach

Khoảnh khắc xe máy tông trực diện vào ô tô, một người tử vong tại chỗ
Mới đây, MXH chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh 1 ô tô đang di chuyển thì bất ngờ 1 xe máy đi ngược chiều lao đến với tốc độ rất nhanh tông trực diện.
Theo thông tin từ hiện trường, 2 thanh niên điều khiển xe máy sinh năm 2010, hiện vẫn sống và được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Nguồn tin này cho biết, chân của 1 thanh niên trên xe máy bị gãy lủng lẳng.
Xe khách vượt ẩu, tông trực diện khiến nam sinh tử vong
Quốc lộ 20 đang ách tắc do thi công cống ngang, nhưng xe khách vẫn lấn làn ngược chiều và tông vào xe máy đang qua đường khiến 1 người tử vong tại chỗ.
Thông tin ban đầu, vụ tai nạn giao thông nói trên xảy ra vào khoảng 16h40p ngày 2/7, trên Quốc lộ 20, đoạn qua Thôn 5, Phường 3 Bảo Lộc.
Vào thời điểm trên, xe khách giường nằm do tài xế Nguyễn Hoàng Vũ (39 tuổi, ngụ tại tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 20 theo hướng từ TP Hồ Chí Minh đi Lâm Đồng.
Khi lên hết đèo Bảo Lộc, ông Vũ điều khiển xe khách lấn hoàn toàn qua làn đường bên trái để vượt hàng dài xe cộ đang ách tắc do ảnh hưởng của việc thi công cống ngang tại ngã ba B’Lao Srê. Trong khi vượt, xe khách đã tông thẳng vào xe máy do em P.T.T.K (16 tuổi, ngụ Thôn 5, Phường 3 Bảo Lộc) điều khiển đang qua đường.
Băng qua khi gác chắn đã hạ, hai người bị tàu tông tử vong
Dù gác chắn tự động đã hạ xuống, người đàn ông vẫn cố lái xe máy chở vợ băng qua đường ray và bị tàu SE7 tông trực diện, khiến cả hai vợ chồng tử vong.
Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7h15 ngày 12/6, tại đoạn Km1190+500 thuộc thôn Chính Nghĩa, xã An Phú, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
