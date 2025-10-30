Hà Nội

Video

Xe tải mất lái, không kiểm soát được đâm thẳng vào Mercedes-Maybach

Một chiếc xe tải chở đầy hàng đang lưu thông trên đường thì bất ngờ mất kiểm soát, lao sang làn ngược chiều và đâm vào một chiếc Maybach.

Trường Hân t/h

Video được đăng tải vào ngày 20 tháng 10, tại khu tự trị dân tộc Tạng Thanh Hải, Hải Nam, một cặp vợ chồng đang đi du lịch đường dài thì bị một chiếc xe tải mất lái đâm trực diện. Các nạn nhân cho biết: "Chiếc xe ngược chiều chạy quá nhanh, chúng tôi không kịp phản ứng."

#xe tải mất kiểm soát #tai nạn xe hơi #Mercedes-Maybach #va chạm ô tô #tai nạn đường bộ #xe sang

