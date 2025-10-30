Xe tải mất lái, không kiểm soát được đâm thẳng vào Mercedes-Maybach

Quốc lộ 20 đang ách tắc do thi công cống ngang, nhưng xe khách vẫn lấn làn ngược chiều và tông vào xe máy đang qua đường khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn giao thông nói trên xảy ra vào khoảng 16h40p ngày 2/7, trên Quốc lộ 20, đoạn qua Thôn 5, Phường 3 Bảo Lộc.

Vào thời điểm trên, xe khách giường nằm do tài xế Nguyễn Hoàng Vũ (39 tuổi, ngụ tại tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 20 theo hướng từ TP Hồ Chí Minh đi Lâm Đồng.

Khi lên hết đèo Bảo Lộc, ông Vũ điều khiển xe khách lấn hoàn toàn qua làn đường bên trái để vượt hàng dài xe cộ đang ách tắc do ảnh hưởng của việc thi công cống ngang tại ngã ba B’Lao Srê. Trong khi vượt, xe khách đã tông thẳng vào xe máy do em P.T.T.K (16 tuổi, ngụ Thôn 5, Phường 3 Bảo Lộc) điều khiển đang qua đường.