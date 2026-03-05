Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Video

Xe tải kéo lê ô tô 1,5 km trên đường cao tốc, 3 người may mắn thoát chết

Chiếc xe tải chạy quá tốc độ đã kéo lê một chiếc xe hơi Tata Nexon gần 1,5 km trên đường cao tốc sau một vụ va chạm. Người dân bức xúc đã đánh tài xế.

Trường Hân dịch

Một chiếc xe tải chạy quá tốc độ đã bị phát hiện kéo lê một chiếc ô tô gần 1,5 km sau khi đâm vào nó trên đường cao tốc Dabra - Gwalior vào sáng Chủ nhật. May mắn thay, tài xế đã thoát nạn mà không bị thương và không có thương vong nào khác được báo cáo trong vụ việc, theo Free Press Journal.

Theo thông tin thu thập được, vụ việc xảy ra gần làng Bajhera, bên ngoài địa giới Tekanpur. Nguồn tin cho biết xe tải mang biển số RJ 11 GC 2456 đã đâm vào xe ô tô Tata Nexon (MP07-ZG-9779).

Sau va chạm, chiếc xe hơi bị mắc kẹt ở phần trước của xe tải. Thay vì dừng lại, tài xế xe tải tiếp tục lái xe, kéo lê chiếc xe hơi đến khu vực gần Công viên Quốc phòng.

Video: FPJ / X

Có ba người đang đi trên chiếc xe đó. Điều đáng ngạc nhiên là tất cả đều thoát nạn mà không bị thương nặng dù vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra. Các nhân chứng cho biết những người ngồi trong xe liên tục la hét và đập vào xe tải, van xin tài xế dừng lại, nhưng anh ta không đáp lại.

Một cư dân địa phương tên Sebu Gurjar cho biết anh đã đuổi theo chiếc xe tải bằng xe máy và liên tục hét lên yêu cầu tài xế dừng lại.

Những người đi đường khác cũng cố gắng ra hiệu cho xe tải dừng lại. Sau khi kéo lê chiếc xe khoảng 1,5 km, tài xế được cho là đã đẩy chiếc xe về phía mương ven đường và cố gắng bỏ trốn.

Tài xế bị người dân địa phương đánh đập.

Tuy nhiên, người dân địa phương đã chặn được chiếc xe tải ở khu vực Bilaua. Theo báo cáo, tài xế đã bị những người dân tức giận đánh đập trước khi cảnh sát kịp can thiệp.

Các nguồn tin cho biết có một sĩ quan thuộc Lực lượng Vũ trang Đặc biệt (SAF) nằm trong số những người đi trên xe. Theo báo cáo, họ đang trở về từ Orchha.

Ông Geetesh Sharma, Trưởng đồn cảnh sát Antri, cho biết đến nay vẫn chưa có đơn khiếu nại chính thức nào được nộp.

“Nếu có ai đứng ra khiếu nại, vụ việc sẽ được lập hồ sơ,” ông nói. Chiếc xe tải đã bị thu giữ để phục vụ điều tra thêm.

#xe tải #tai nạn đường cao tốc #bắt giữ #người dân #điều tra

Bài liên quan

Video

Tài xế kéo kính xe, kéo lê CSGT rồi bỏ chạy vì bị kiểm tra nồng độ cồn

Camera an ninh nhà dân đã ghi lại toàn bộ sự việc tài xế xe ô tô đã tăng ga kéo theo cán bộ CSGT khi bị yêu cầu dừng kiểm tra nồng độ cồn.

Ngày 21/2, Công an tỉnh Tuyên Quang đang điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm hành vi chống đối của đối tượng Nguyễn Tuấn Quyền (SN 2001, trú tại thôn Yên Thịnh, xã Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang), thông tin trên báo Người lao động.

Video: Cục CSGT
Xem chi tiết

Video

Người đàn ông bị xe tải kéo lê dưới gầm, xe phía sau bấm còi để cứu mạng

Một người đàn ông lớn tuổi ở Trung Quốc được phát hiện trong tình trạng nguy kịch, treo lơ lửng dưới gầm một chiếc xe tải đang di chuyển.

Một người đàn ông 70 tuổi ở Thiếu Dương, Hồ Nam, Trung Quốc, đã bị một chiếc xe tải kéo lê khi đang đi xe máy, bị treo lơ lửng trên không hàng chục mét, trong tình trạng nguy kịch. May mắn thay, một người lái xe phía sau đã kịp thời phát hiện, liên tục bấm còi, đuổi theo chiếc xe tải và hét lên yêu cầu nó dừng lại, cuối cùng đã cứu sống ông.

Video: @discoveringchinatoday / Instagram
Xem chi tiết

Video

Người phụ nữ kéo lê và hành hung bé trai 7 tuổi vì trò đùa bấm chuông cửa

Một cậu bé đã bị một người phụ nữ hành hung vì trò đùa bấm chuông rồi bỏ chạy. Cậu bé bị nhiều vết thương do vụ hành hung và người phụ nữ gây án đã bị bắt giữ.

Cảnh sát cho biết, một bé trai 7 tuổi đã bị một người phụ nữ hành hung trong khu dân cư ở Surat sau khi cậu bé liên tục bấm chuông cửa nhà người phụ nữ này trong lúc chơi đùa. Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy người phụ nữ kéo lê đứa trẻ trên mặt đất và đập mạnh vào người cậu bé, gây ra sự phẫn nộ và khiến cảnh sát phải vào cuộc, theo India Today.

Video: @IndiaToday / X
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới