Xe tải kéo lê ô tô 1,5 km trên đường cao tốc, 3 người may mắn thoát chết

Chiếc xe tải chạy quá tốc độ đã kéo lê một chiếc xe hơi Tata Nexon gần 1,5 km trên đường cao tốc sau một vụ va chạm. Người dân bức xúc đã đánh tài xế.

Một chiếc xe tải chạy quá tốc độ đã bị phát hiện kéo lê một chiếc ô tô gần 1,5 km sau khi đâm vào nó trên đường cao tốc Dabra - Gwalior vào sáng Chủ nhật. May mắn thay, tài xế đã thoát nạn mà không bị thương và không có thương vong nào khác được báo cáo trong vụ việc, theo Free Press Journal.

Theo thông tin thu thập được, vụ việc xảy ra gần làng Bajhera, bên ngoài địa giới Tekanpur. Nguồn tin cho biết xe tải mang biển số RJ 11 GC 2456 đã đâm vào xe ô tô Tata Nexon (MP07-ZG-9779).

Sau va chạm, chiếc xe hơi bị mắc kẹt ở phần trước của xe tải. Thay vì dừng lại, tài xế xe tải tiếp tục lái xe, kéo lê chiếc xe hơi đến khu vực gần Công viên Quốc phòng.

Video: FPJ / X

Có ba người đang đi trên chiếc xe đó. Điều đáng ngạc nhiên là tất cả đều thoát nạn mà không bị thương nặng dù vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra. Các nhân chứng cho biết những người ngồi trong xe liên tục la hét và đập vào xe tải, van xin tài xế dừng lại, nhưng anh ta không đáp lại.

Một cư dân địa phương tên Sebu Gurjar cho biết anh đã đuổi theo chiếc xe tải bằng xe máy và liên tục hét lên yêu cầu tài xế dừng lại.

Những người đi đường khác cũng cố gắng ra hiệu cho xe tải dừng lại. Sau khi kéo lê chiếc xe khoảng 1,5 km, tài xế được cho là đã đẩy chiếc xe về phía mương ven đường và cố gắng bỏ trốn.

Tài xế bị người dân địa phương đánh đập.

Tuy nhiên, người dân địa phương đã chặn được chiếc xe tải ở khu vực Bilaua. Theo báo cáo, tài xế đã bị những người dân tức giận đánh đập trước khi cảnh sát kịp can thiệp.

Các nguồn tin cho biết có một sĩ quan thuộc Lực lượng Vũ trang Đặc biệt (SAF) nằm trong số những người đi trên xe. Theo báo cáo, họ đang trở về từ Orchha.

Ông Geetesh Sharma, Trưởng đồn cảnh sát Antri, cho biết đến nay vẫn chưa có đơn khiếu nại chính thức nào được nộp.

“Nếu có ai đứng ra khiếu nại, vụ việc sẽ được lập hồ sơ,” ông nói. Chiếc xe tải đã bị thu giữ để phục vụ điều tra thêm.