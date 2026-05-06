Xe chở gạch kéo đổ cổng trường học ở Phú Thọ

Trong lúc vận chuyển gạch phục vụ xây dựng thêm dãy nhà học tại Trường THCS Văn Lang, xe chở gạch đã kéo đổ cổng trường do hàng hóa cao vượt quá xà ngang.

Nguyễn Hinh

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào trưa nay, 6/5 tại Trường THCS Văn Lang, xã Văn Lang, tỉnh Phú Thọ.

Thông tin với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Chủ tịch UBND xã Văn Lang Nguyễn Anh Tuấn xác nhận sự việc và cho biết, Trường THCS Văn Lang đang triển khai đầu tư xây dựng thêm một dãy nhà 2 tầng nhằm đáp ứng nhu cầu cơ sở vật chất và tình trạng thiếu phòng học.

Hiện trường vụ việc.

Trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng vào khuôn viên trường, một xe chở gạch đã gặp sự cố khi chiều cao hàng hóa vượt quá xà ngang cổng trường. Phần gạch xếp cao đã va chạm với kết cấu phía trên, khiến cổng bị kéo đổ.

Thời điểm xảy ra sự việc, học sinh đã tan học, do đó không có thiệt hại về người.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, chính quyền địa phương đã cử lực lượng công an đến hiện trường để phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn khu vực xung quanh.

Đồng thời, đơn vị thi công và chủ thầu đã được yêu cầu khẩn trương khắc phục, sửa chữa lại phần cổng bị hư hỏng, đảm bảo an toàn và ổn định khu vực trường học.

Từ ngày 4/5 mở cổng đăng ký thi vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu

Cổng thông tin đăng ký tuyển sinh lớp 10 của Trường Phổ thông Năng khiếu- Đại học Quốc gia TPHCM được mở từ 8h ngày 4 đến 17h ngày 10/5.

Cổng thông tin đăng ký tuyển sinh lớp 10 của Trường Phổ thông Năng khiếu được mở từ 8h ngày 4 đến 17h ngày 10/5.

Thời tiết hôm nay (6/5): Nam Quảng Trị đến Nam Bộ có nơi mưa to

