Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã không đạt được sự đồng thuận về ngân sách dài hạn của khối và khoản vay 45 tỷ euro cho Ukraine trong năm 2027.

AP đưa tin, các nhà lãnh đạo EU đã nhóm họp tại Brussels (Bỉ) ngày 26/11. Tuy nhiên, sau 12 giờ thảo luận, các nhà lãnh đạo EU đã không đạt được sự đồng thuận về ngân sách dài hạn giai đoạn 2028 - 2034 của khối cũng như khoản vay 45 tỷ euro dành cho Ukraine trong năm 2027.

Tại cuộc họp, một số nhà lãnh đạo châu Âu kêu gọi thắt chặt chi tiêu, trong khi những người khác bảo vệ các chính sách truyền thống vốn tiêu tốn phần lớn ngân sách.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen phát biểu tại một cuộc họp ở Brussels, Bỉ, ngày 16/10/2026. Ảnh: AP/Omar Havana.

“Châu Âu cần nền tài chính vững mạnh. Chúng ta không thể và không được phép gánh thêm nợ. Đồng thời, chúng ta phải hoàn thành một loạt nhiệm vụ một cách đáng tin cậy”, Thủ tướng Đức Friedrich Merz phát biểu, nêu bật một số bất đồng.

Ông Merz cảnh báo sẽ trì hoãn thỏa thuận ngân sách nếu không có "cam kết chung" nào được đưa ra đối với Ukraine từ tất cả các nước thành viên, "không có ngoại lệ".

Được biết, Bulgaria, Cộng hòa Séc, Hungary và Slovakia đã lên tiếng phản đối việc sử dụng ngân sách để viện trợ quân sự cho Ukraine.

"Chúng ta sẽ thảo luận sâu rộng về vấn đề này trong các cuộc đàm phán riêng", Thủ tướng Đức nói.

Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron loại trừ mọi khả năng đạt được thỏa thuận ngay lập tức.

Nhà lãnh đạo Pháp cho biết ông sẵn sàng ký kết "một thỏa thuận tốt" khi các nhà lãnh đạo gặp lại nhau vào ngày 17 - 18/12.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa, người chủ trì cuộc họp, phát biểu: "Chúng ta cần phải đạt được thỏa thuận trước cuối năm nay, và để làm được điều đó, chúng ta cần đạt được sự nhất trí”.

Ông Costa muốn đạt được thỏa thuận về quy mô ngân sách, cách phân bổ kinh phí giữa các ưu tiên và phương thức huy động vốn từ các nguồn khác.