Nhà chức trách Ai Cập đã bắt giữ một tài xế chạy quá tốc độ bị tình nghi gây ra vụ lật xe bồn khiến 31 người tử vong.

AP đưa tin, giới chức Ai Cập ngày 26/11 cho biết nhà chức trách đã bắt giữ một tài xế chạy quá tốc độ bị nghi ngờ gây ra vụ lật xe bồn chở nhiên liệu trên đường vành đai gần Cairo tối 25/11.

"Chiếc xe bồn bị lật, dẫn tới vụ hỏa hoạn lớn, khiến nhiều phương tiện bị thiêu rụi và ít nhất 31 người thiệt mạng, 25 người bị thương", nguồn tin cho hay.

"Mọi người vẫn còn đang bàng hoàng", Salah Ahmed, một tài xế xe buýt nhỏ trên đường vành đai, cho hay.

Một đoạn video của AP ngày 26/11 cho thấy tro bụi phủ kín mặt đường.

Hiện trường vụ tai nạn xe bồn ở trên đường vành đai ở Al-Warraq, Giza, Ai Cập, ngày 25/11/2026. Ảnh: AP/Mohammed Salah.

Trong một tuyên bố trên Facebook, công tố viên cho biết tài xế của một chiếc xe bị nghi ngờ gây ra vụ tai nạn xe bồn đã bị bắt giữ.

"Tài xế khai với các nhà điều tra rằng anh ta chạy quá tốc độ giữa các làn đường và đâm vào phía sau bên phải của xe bồn chở nhiên liệu. Sau đó, anh ta mất lái và lao mạnh sang bên phải trong khi một lốp xe của xe bồn bị nổ. Điều đó khiến xe bồn chở nhiên liệu đâm vào bức tường bê tông của đường cao tốc và lật úp, dẫn đến tràn nhiên liệu và gây hỏa hoạn", công tố viên thông tin.

Theo Salah Ahmed, hầu hết nạn nhân thiệt mạng có thể là những người đi làm hoặc sinh viên đang trên đường về nhà.

Nhiều giờ sau khi đám cháy bùng phát, những người bị thương vẫn tiếp tục được đưa đến các bệnh viện gần đó, trong khi người thân các nạn nhân tập trung bên ngoài, vừa bàng hoàng vừa đau buồn. Giới chức cho biết đã có 39 xe cứu thương được điều động đến hiện trường.

Adel Abdallah, một cư dân, cho biết 3 tòa nhà gần đường cao tốc, trong đó có nhà ông, đã được sơ tán khi đám cháy bùng phát sau vụ lật xe bồn.

"Mọi người hoảng sợ, vội vàng chạy ra khỏi nhà", ông Adel cho hay.