Ngày 27/11, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam có Công điện hỏa tốc số 7757/CĐ-TM gửi các cơ quan, đơn vị Quân đội về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên.

Trực thăng của Quân chủng Phòng không - Không quân tham gia diễn tập cứu hộ, cứu nạn. Ảnh: Trà Khánh

Thực hiện Công điện số 76/CĐ-TTg ngày 26/11/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên, Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu các đơn vị duy trì nghiêm chế độ ứng trực, chủ động nắm chắc tình hình thời tiết, khí tượng, thủy văn; khi có tình huống, kịp thời điều động lực lượng, phương tiện giúp cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống xảy ra bảo đảm an toàn đơn vị và địa bàn đóng quân không để bị động, bất ngờ.

Các Quân khu: 4, 5, 7, chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố phối hợp với các sở, ban, ngành chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, thực hiện phương châm "4 tại chỗ"; kiểm tra, rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, phương án sát thực tế, đặc biệt là các khu dân cư ven sông, suối, khu vực trũng thấp có nguy cơ xảy ra ngập lụt, chia cắt, lũ quét, sạt lở đất đá, đê, kè, hồ, đập xung yếu; bố trí lực lượng, phương tiện, thông tin liên lạc, vật tư ém, lót sẵn tại các khu vực trọng điểm có nguy cơ bị cô lập, chia cắt; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chủ động di dời, sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, và có phương án hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân tại nơi sơ tán, không để người dân thiếu đói, thiếu chỗ ở.

Bộ Tổng Tham mưu lưu ý Quân đoàn 34, Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa, các binh chủng, binh đoàn chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn doanh trại, kho tàng; chủ động phối hợp, hiệp đồng với chính quyền địa phương nơi đóng quân và nơi thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống.

Quân chủng Phòng không - Không quân, Binh đoàn 18 kiểm tra, rà soát kế hoạch, phương án, tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện bay tìm kiếm, cứu nạn khi có lệnh của Bộ Quốc phòng. Binh chủng Thông tin Liên lạc, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội sẵn sàng huy động lực lượng, vật tư, trang thiết bị bảo đảm cung cấp viễn thông tại các khu vực bị ảnh hưởng do mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; đồng thời có các giải pháp khắc phục tình trạng mất sóng viễn thông khi xảy ra thiên tai, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai các cấp.

Các Tổng cục: Hậu cần - Kỹ thuật, Công nghiệp quốc phòng, Tổng cục II theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc quyền bảo đảm an toàn doanh trại, kho, trạm, xưởng, nhà máy, vũ khí trang bị; chuẩn bị tốt công tác bảo đảm về hậu cần, kỹ thuật phục vụ công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; sẵn sàng xuất cấp và vận chuyển kịp thời vật tư, trang bị cứu hộ, cứu nạn giúp đỡ các địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ khi có lệnh của Bộ Quốc phòng.

Các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo về Bộ Tổng Tham mưu để phục vụ công tác theo dõi, chỉ đạo.