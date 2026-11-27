Trang bị bảo vệ người lính, lốp xe quân sự cùng nhiều sản phẩm chuyên dụng khác sẽ được Nhà máy Z175 giới thiệu tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026.

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 sẽ diễn ra từ ngày 10-13/12/2026 tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội. Tại sự kiện, Nhà máy Z175 (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng) sẽ giới thiệu lốp máy bay, lốp xe quân sự, guốc xích, phụ tùng cao su kỹ thuật, trang bị bảo vệ người lính cùng nhiều sản phẩm chuyên dụng.

Danh mục đa dạng, kết hợp giữa sản phẩm truyền thống và những sản phẩm mới được nghiên cứu, cải tiến, không chỉ khẳng định năng lực chế tạo mà còn mở ra cơ hội hợp tác, phát triển thị trường của thương hiệu Cao su 75.

Nhà máy Z175 sẽ trưng bày các loại guốc xích khác nhau tại Triển lãm. Ảnh: Phú Sơn/QĐND.

Xác định 5 nhóm sản phẩm chiến lược

Từ năm 2025, Nhà máy đã xác định nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển 5 nhóm sản phẩm chiến lược trong nghị quyết lãnh đạo nhiệm kỳ, gồm: Lốp máy bay, lốp xe quân sự, cao su bọc vỏ tàu ngầm, xuồng cao su và cao su chống đạn. Trọng tâm là nâng cao năng lực nghiên cứu vật liệu, hoàn thiện công nghệ chế tạo, mở rộng chủng loại và nâng cao chất lượng sản phẩm. Nhiều sản phẩm đã được đưa vào ứng dụng thực tế, một số sản phẩm hoàn thành nghiên cứu, đánh giá, tạo tiền đề phát triển sản xuất.

Trong danh mục giới thiệu tại Triển lãm sắp tới, nhóm lốp máy bay, lốp xe quân sự và lốp chuyên dụng tiếp tục là sản phẩm chủ lực.

So với năm 2024, năng lực sản xuất của Nhà máy đã được mở rộng cả về chủng loại và khả năng chế tạo các dòng lốp đặc chủng, kích thước lớn. Các sản phẩm được phát triển theo yêu cầu kỹ thuật của từng loại phương tiện, chú trọng khả năng chịu tải, độ bền cơ học và điều kiện khai thác đặc thù. Việc làm chủ công nghệ sản xuất góp phần bảo đảm nguồn vật tư kỹ thuật, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu và tạo khả năng mở rộng sang thị trường dân sự.

Các sản phẩm cao su kỹ thuật phục vụ vũ khí, trang bị quân sự tiêu biểu như: Bánh tỳ, guốc xích, chốt xích xe tăng, xe thiết giáp và phụ tùng cao su sử dụng trên phương tiện hàng không, tàu quân sự,... với đặc thù là yêu cầu cao về tính năng cơ lý, độ chính xác, khả năng chịu tác động của môi trường và tuổi thọ sử dụng tiếp tục khẳng định thế mạnh của Nhà máy. Năng lực nghiên cứu vật liệu, thiết kế và chế tạo cho phép Z175 phát triển sản phẩm theo yêu cầu kỹ thuật riêng của từng loại vũ khí, trang bị.

Cùng các sản phẩm phục vụ phương tiện quân sự, Nhà máy Z175 còn giới thiệu các trang bị đặc chủng bảo vệ người lính như bộ quần áo phòng da cho bộ đội hóa học, quần áo chống hóa chất và quần áo ngụy trang ảnh nhiệt.

Các sản phẩm hướng tới yêu cầu bảo vệ, bảo đảm an toàn, hỗ trợ bộ đội thực hiện nhiệm vụ trong những điều kiện đặc biệt. Trong đó, bộ quần áo phòng da là sản phẩm đã được giới thiệu tại Triển lãm năm 2024. Khi kết hợp với mặt nạ phòng độc, trang bị này phục vụ bảo vệ người lính trong môi trường có chất độc hóa học, khi xử lý sự cố hóa chất hoặc thực hiện nhiệm vụ tại khu vực bị ô nhiễm.

Nhóm sản phẩm từ vật liệu cao su phủ vải có nhiều ứng dụng trong bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, gồm bể mềm, thùng dầu mềm máy bay, xuồng cao su và các sản phẩm chuyên dụng khác. Với ưu điểm mềm dẻo, có thể gấp gọn, thuận tiện vận chuyển và triển khai tại thực địa, các sản phẩm đòi hỏi quy trình chế tạo bảo đảm nghiêm ngặt về độ bền, độ kín và khả năng chịu nhiên liệu.

Sự đa dạng về chủng loại cùng khả năng phát triển sản phẩm theo yêu cầu riêng cho thấy định hướng của Z175 không chỉ dừng ở sản xuất các mặt hàng truyền thống mà đang từng bước mở rộng sang những sản phẩm có yêu cầu kỹ thuật cao, hàm lượng công nghệ lớn. Đây cũng là cơ sở để Nhà máy nâng cao khả năng tự chủ, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa Quân đội và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng sản phẩm công nghiệp quốc phòng.

Nhóm lốp máy bay, lốp xe quân sự và lốp chuyên dụng là sản phẩm chủ lực của Z175 sẽ được trưng bày tại Triển lãm. Ảnh: Phú Sơn/QĐND

Kết nối và tìm kiếm cơ hội hợp tác tại Triển lãm năm 2026

Thực tiễn tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2024 đã mang lại cho Z175 nhiều thông tin và cơ hội kết nối với đối tác trong, ngoài nước. Một ví dụ rõ nét là sự quan tâm của doanh nghiệp Malaysia đối với sản phẩm guốc xích xe tăng là tín hiệu về tiềm năng hợp tác.

Sau Triển lãm, Nhà máy đã đẩy mạnh đầu tư công nghệ, tổ chức sản xuất và hoàn thiện sản phẩm, trong đó có các loại guốc xích phục vụ phương tiện tham gia nhiệm vụ A80. Những kết quả này tạo thêm cơ sở để Z175 tiếp tục giới thiệu năng lực, kết nối và tìm kiếm cơ hội hợp tác tại Triển lãm năm 2026.

Chuẩn bị cho Triển lãm năm 2026, Nhà máy tập trung hoàn thiện chất lượng, mẫu mã sản phẩm; xây dựng hệ thống video giới thiệu, catalogue và tài liệu kỹ thuật; chuẩn bị đội ngũ cán bộ có chuyên môn, ngoại ngữ trực tiếp tư vấn, giới thiệu sản phẩm và trao đổi với khách hàng, tạo thuận lợi cho hoạt động xúc tiến thương mại và kết nối hợp tác.

Với danh mục sản phẩm ngày càng đa dạng, cùng nền tảng nghiên cứu và năng lực làm chủ công nghệ được tích lũy, Z175 kỳ vọng đưa hoạt động xúc tiến tại Triển lãm trở thành những cơ hội hợp tác, sản xuất và kinh doanh cụ thể. Qua đó, tiếp tục phát triển thương hiệu Cao su 75, đóng góp vào nâng cao năng lực tự chủ, hiện đại hóa nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam.