Một chiếc máy bay của FedEx trượt khỏi đường băng khi hạ cánh tại sân bay quốc tế Miami, Mỹ. Nhà chức trách đã mở cuộc điều tra vụ việc.

AP đưa tin, nhà chức trách địa phương cho biết, một máy bay của FedEx đã trượt khỏi đường băng khi hạ cánh tại sân bay quốc tế Miami, Mỹ, vào tối 25/11 (giờ địa phương), buộc hầu hết đường băng phải đóng cửa tạm thời một ngày trước Lễ Tạ ơn.

Các đơn vị cứu hỏa Miami-Dade đã có mặt tại hiện trường vụ việc hôm 25/11.

Các nhà điều tra và lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ máy bay chở hàng của FedEx trượt khỏi đường băng tại sân bay quốc tế Miami ở Miami, Florida, Mỹ, ngày 25/11/2026. Ảnh: AP/Rebecca Blackwell.

Theo thông báo của sân bay, không có báo cáo về thương vong nào sau khi máy bay trượt khỏi đường băng vào khoảng 20h40 tối 25/11.

Theo Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), chiếc máy bay McDonnell Douglas MD-11 xuất phát từ Memphis.

"Máy bay gặp sự cố khi hạ cánh tại sân bay quốc tế Miami và chúng tôi đang phối hợp với các cơ quan điều tra", FedEx cho hay.

"Chúng tôi rất biết ơn vì toàn bộ phi hành đoàn đều an toàn và không có trường hợp thương tích nào được báo cáo", FedEx cho biết trong một tuyên bố.

Đến sáng sớm 26/11, FAA báo cáo về tình trạng chậm chuyến bay kéo dài hàng giờ.

Sân bay quốc tế Miami cho biết trong một tuyên bố: "Chúng tôi đánh giá cao sự kiên nhẫn của hành khách trong khi chúng tôi nỗ lực để khôi phục hoạt động bình thường một cách an toàn".

FAA đang mở cuộc điều tra vụ việc.

Sự cố xảy ra gần 3 tháng sau khi một máy bay chở hàng của Amazon trượt khỏi đường băng khác ở Miami, khiến 5 người trên mặt đất thiệt mạng.

Theo AP, FedEx vừa khai thác trở lại máy bay MD-11 để giao hàng vào tháng 5/2026, sau khi loại máy bay này gặp tai nạn ở Kentucky năm ngoái khi đang cất cánh.