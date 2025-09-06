Xe bán bánh mì đâm vào đuôi xe tải, người đàn ông tử vong tại chỗ

Công an TPHCM đang điều tra, xác định nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đường ĐT741, khiến người đàn ông tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra theo thông tin ban đầu, vào khoảng trưa 3/9, người đàn ông tên H.L (sinh năm 1960), quê Quảng Ngãi làm nghề bán bánh mì rong, đang chở bánh mì lưu thông bằng xe máy trên đường ĐT741.

Camera ghi lại vụ việc thương tâm

Khi di chuyển đến khu vực gần Trạm dừng chân An Bình, thuộc xã Phước Vĩnh, TPHCM, chiếc xe máy bất ngờ tông mạnh vào phần đuôi của ô tô tải mang biển số 51D 663.5x đang dừng trên làn đường dành cho xe máy.

Cú va chạm mạnh khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Cảnh sát giao thông phối hợp cùng lực lượng chức năng có mặt để xử lý hiện trường, khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.