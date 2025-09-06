Hà Nội

Xe bán bánh mì đâm vào đuôi xe tải, người đàn ông tử vong tại chỗ

Công an TPHCM đang điều tra, xác định nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đường ĐT741, khiến người đàn ông tử vong.

Trường Hân t/h

Vụ tai nạn xảy ra theo thông tin ban đầu, vào khoảng trưa 3/9, người đàn ông tên H.L (sinh năm 1960), quê Quảng Ngãi làm nghề bán bánh mì rong, đang chở bánh mì lưu thông bằng xe máy trên đường ĐT741.

Camera ghi lại vụ việc thương tâm

Khi di chuyển đến khu vực gần Trạm dừng chân An Bình, thuộc xã Phước Vĩnh, TPHCM, chiếc xe máy bất ngờ tông mạnh vào phần đuôi của ô tô tải mang biển số 51D 663.5x đang dừng trên làn đường dành cho xe máy.

Cú va chạm mạnh khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Cảnh sát giao thông phối hợp cùng lực lượng chức năng có mặt để xử lý hiện trường, khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Bài liên quan

Video

Hết hồn hai trẻ nhỏ lao ra trước đầu ôtô trên cao tốc trong đêm

Trong lúc đang di chuyển trên cao tốc, tài xế hoảng hốt phát hiện 2 người đang lao ra giữa làn từ dải phân cách. Sự việc may mắn không xảy ra va chạm.

Ngày 21/8, mạng xã hội lan truyền đoạn video của một chủ xe ô tô ghi lại cảnh suýt va chạm với 2 người lao ra giữa cao tốc.

Theo tìm hiểu, sự việc xảy ra lúc 20h39 ngày 20/8, trên tuyến cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ khi phương tiện này đang lưu thông theo hướng Bắc - Nam, gần lối ra xã Trường Phú (tỉnh Quảng Trị).

Xem chi tiết

Video

Bẻ lái gấp tránh va chạm, ô-tô vô tình chui vào sân nhà dân ven đường

Hai ôtô cùng chạy đến ngã tư mà không giảm tốc độ dẫn đến va chạm, tạo ra pha drift vô tình nhưng mượt mà.

Ôtô bẻ lái siêu thực chui tọt vào cổng sau va chạm

Tại ngã tư đường làng Quzhuang, huyện Julu, tỉnh Hà Bắc, hai ôtô cùng chạy tới ở hai hướng vuông góc. Trước đó, có tiếng còi xe cảnh báo nhưng cả hai đều không có dấu hiệu giảm tốc độ.

Xem chi tiết

Video

Bé trai điều khiển ô tô đâm hàng loạt xe máy trên phố

Ba trẻ em và một người đàn ông đi đường đã may mắn thoát chết trong gang tấc sau vụ va chạm nguy hiểm.

Một đoạn clip gây sốc đã xuất hiện trên mạng xã hội, ghi lại cảnh trẻ em lái xe SUV trên một con phố nhỏ. Rắc rối bắt đầu khi cậu bé điều khiển chiếc xe bất ngờ mất lái, tông vào nhiều xe máy cho đến khi ô tô dừng lại ở cuối làn đường.

Hình ảnh ghi lại từ camera giám sát cho thấy, vào lúc 8h ngày 16/7, ở Haryana, Ấn Độ, một chiếc xe SUV mất lái đang phóng nhanh trên con đường đông đúc. Chiếc xe lao về phía một người đi xe máy - người này đã kịp phản xạ để tránh va chạm. Một đứa trẻ đang đi bộ trên phố cũng phát hiện ra chiếc xe lao đến với tốc độ cao, cậu bé may mắn thoát chết trong gang tấc.

Xem chi tiết

