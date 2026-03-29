Cây xanh đổ đè trúng người đi xe máy ở Hà Nội

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h20 ngày 29/3, tại khu vực phố Tô Hiệu (phường Hà Đông, TP Hà Nội) xảy ra vụ việc cây xanh đổ trúng một người đi xe máy.

Thời điểm trên, chiếc xe máy mang BKS 33N4-20.xx do một nam tài xế điều khiển đang di chuyển trên phố Tô Hiệu, khi đi đến trước số nhà 68 Tô Hiệu thì bất ngờ bị một cây xanh ven đường bật gốc, đổ đè trúng.

Hiện trường xảy ra sự việc. (Ảnh: LH).

Một nhân chứng cho biết, thời điểm xảy ra sự việc trời Hà Nội đang có mưa to. Tại hiện trường, phần thân cây xanh đổ ra giữa đường, đè trúng giữa xe máy và nam thanh niên khiến nạn nhân bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Hiện nguyên nhân sự việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

