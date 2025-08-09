Hà Nội

Chính trị

Xây dựng lực lượng vũ trang Lâm Đồng vững mạnh toàn diện

Đại hội đề ra mục tiêu xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, gắn quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân.

Bảo Giang

Sáng 9/8, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 chính thức khai mạc.

Tham dự Đại hội có Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chính ủy Quân khu; đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Lâm Đồng; các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, thủ trưởng các cơ quan Quân khu và đại biểu lực lượng vũ trang tỉnh Lâm Đồng.

1.jpg
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại Đại hội. Ảnh: N.H

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm khẳng định đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là dấu mốc quan trọng khẳng định bản lĩnh chính trị và truyền thống của lực lượng vũ trang tỉnh Lâm Đồng trong gần 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Đồng chí đề nghị Đại hội kiểm điểm sâu sắc kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020–2025, đánh giá đúng kết quả đạt được, chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ sát với tình hình mới. Đồng chí yêu cầu lựa chọn khâu đột phá, giải pháp hiệu quả để xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh Lâm Đồng trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo đơn vị hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị.

Báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2020–2025 nêu rõ: lực lượng vũ trang tỉnh Lâm Đồng đã quán triệt và thực hiện nghiêm các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu và Tỉnh ủy về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng.

Công tác tham mưu được triển khai kịp thời, giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng lãnh đạo, điều hành hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, gắn kết chặt chẽ giữa nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân. Khu vực phòng thủ được củng cố vững chắc.

4.jpg
Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chính ủy Quân khu phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: N.H

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thiếu tướng Trần Chí Tâm ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được, đồng thời nhấn mạnh: Đảng bộ Quân sự tỉnh Lâm Đồng đã triển khai đồng bộ, sáng tạo các chủ trương, giải pháp xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh Lâm Đồng vững mạnh toàn diện “Mẫu mực và tiêu biểu”, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân tin tưởng, đánh giá cao.

Phó Chính ủy Quân khu 7 yêu cầu tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước; nắm chắc tình hình, tham mưu xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Tập trung xây dựng lực lượng thường trực tinh, gọn, mạnh, hiện đại; lực lượng dự bị động viên hùng hậu; dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp.

2.jpg
Đại hội tặng hoa tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2020–2025. Ảnh: N.H

Đồng thời, nâng cao chất lượng huấn luyện, coi trọng thực hành, sử dụng thành thạo vũ khí, nhất là vũ khí mới; tăng cường công tác đối ngoại quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”.

Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đột phá, phát triển”, Đại hội xác định quyết tâm xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh Lâm Đồng trong sạch, vững mạnh; lực lượng vũ trang tỉnh Lâm Đồng vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

