Uy lực dàn xe bọc thép, xe đặc chủng Bộ Công an trong luyện tập diễu binh, diễu hành

Tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4 (Hà Nội), cùng với các khối khí tài hiện đại của Quân đội nhân dân Việt Nam, lực lượng Công an nhân dân triển khai nhiều phương tiện đặc chủng tham gia buổi tổng hợp luyện tập diễu binh, diễu hành lần thứ hai, chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Bên cạnh các khối diễu binh của quân đội, lực lượng công an mang đến nhiều khí tài hiện đại, thể hiện khả năng cơ động, sẵn sàng chiến đấu và cứu hộ cứu nạn trong mọi tình huống. Trong đội hình luyện tập, các khối xe đặc chủng gồm xe bọc thép đa năng, xe chiến thuật lội nước, xe chống bạo loạn, xe cứu hộ – cứu nạn và xe chữa cháy chuyên dụng. Đây đều là những phương tiện được trang bị hỏa lực mạnh, công nghệ hiện đại, phục vụ hiệu quả công tác giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, xử lý các tình huống khẩn cấp và phòng chống thiên tai.
Theo đại diện Bộ Công an, việc tham gia luyện tập diễu binh, diễu hành không chỉ nhằm đảm bảo thành công cho Lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước mà còn khẳng định sức mạnh, tinh thần sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của lực lượng Công an nhân dân trong giai đoạn mới.
Đặc biệt, các phương tiện bọc thép như Xe thiết giáp đa năng, có khả năng lội nước và được trang bị hệ thống hỏa lực hiện đại, luôn là tâm điểm chú ý. Đây là khí tài chủ lực trong các nhiệm vụ đặc biệt như chống khủng bố, giải cứu con tin, bảo vệ mục tiêu trọng yếu và hỗ trợ tác chiến trong điều kiện phức tạp.
Việc Bộ Công an triển khai dàn xe đặc chủng cùng các khí tài hiện đại tại lễ diễu binh không chỉ thể hiện sức mạnh, uy lực của lực lượng vũ trang Việt Nam mà còn gửi thông điệp về khả năng bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.