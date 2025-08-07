Uy lực dàn xe bọc thép, xe đặc chủng Bộ Công an trong luyện tập diễu binh, diễu hành

Buổi tổng hợp luyện tập diễu binh, diễu hành lần thứ hai, chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4 (Hà Nội), cùng với các khối khí tài hiện đại của Quân đội nhân dân Việt Nam, lực lượng Công an nhân dân triển khai nhiều phương tiện đặc chủng tham gia buổi tổng hợp luyện tập diễu binh, diễu hành lần thứ hai, chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Bên cạnh các khối diễu binh của quân đội, lực lượng công an mang đến nhiều khí tài hiện đại, thể hiện khả năng cơ động, sẵn sàng chiến đấu và cứu hộ cứu nạn trong mọi tình huống. Trong đội hình luyện tập, các khối xe đặc chủng gồm xe bọc thép đa năng, xe chiến thuật lội nước, xe chống bạo loạn, xe cứu hộ – cứu nạn và xe chữa cháy chuyên dụng. Đây đều là những phương tiện được trang bị hỏa lực mạnh, công nghệ hiện đại, phục vụ hiệu quả công tác giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, xử lý các tình huống khẩn cấp và phòng chống thiên tai.

Theo đại diện Bộ Công an, việc tham gia luyện tập diễu binh, diễu hành không chỉ nhằm đảm bảo thành công cho Lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước mà còn khẳng định sức mạnh, tinh thần sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của lực lượng Công an nhân dân trong giai đoạn mới.

Đặc biệt, các phương tiện bọc thép như Xe thiết giáp đa năng, có khả năng lội nước và được trang bị hệ thống hỏa lực hiện đại, luôn là tâm điểm chú ý. Đây là khí tài chủ lực trong các nhiệm vụ đặc biệt như chống khủng bố, giải cứu con tin, bảo vệ mục tiêu trọng yếu và hỗ trợ tác chiến trong điều kiện phức tạp.

Việc Bộ Công an triển khai dàn xe đặc chủng cùng các khí tài hiện đại tại lễ diễu binh không chỉ thể hiện sức mạnh, uy lực của lực lượng vũ trang Việt Nam mà còn gửi thông điệp về khả năng bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đội hình xe dẫn đoàn của Bộ Công an tiến vào khu vực lễ đài trong buổi tổng hợp luyện tập diễu binh tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4.

Lực lượng Cảnh sát giao thông với dàn mô tô phân khối lớn di chuyển đều hàng, tạo điểm nhấn trong đội hình diễu binh.

Các khối xe bọc thép hiện đại của Bộ Công an di chuyển nghiêm trang qua lễ đài trong đội hình diễu binh.

Mỗi xe bọc thép ước tính trọng lượng khoảng 15 tấn. Xe được trang bị hệ thống súng máy và các thiết bị hỗ trợ tiên tiến khác

Dàn xe chống bạo loạn của Bộ Công an đồng loạt xuất hiện, thể hiện khả năng cơ động, ứng phó tình huống phức tạp.

Xe thiết giáp đa năng của lực lượng Cảnh sát cơ động trang bị hỏa lực mạnh mẽ, phục vụ tác chiến đặc biệt.

Dàn xe bọc thép hiện đại cùng các phương tiện chiến thuật tạo nên sức mạnh tổng hợp trong khối diễu binh.

Chiến sĩ Cảnh sát cơ động thực hiện động tác chào trong tư thế sẵn sàng chiến đấu trên xe bọc thép.

Đội hình xe chuyên dụng chở lực lượng bảo vệ yếu nhân với phương án sẵn sàng tác chiến trong mọi tình huống.