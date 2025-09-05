Xác minh clip DJ Ngân 98 bị yêu cầu rời khỏi Nhà thờ Lớn khi đang chụp ảnh

Video ghi lại cảnh DJ Ngân 98 bị một số người dân yêu cầu rời khỏi khu vực Nhà thờ Lớn khi đang chụp ảnh. Vụ việc hiện được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Trong clip do chính DJ Ngân 98 đăng tải, cô mặc áo dài Việt phục màu đỏ, đội mấn, đến khu vực Nhà thờ Lớn (phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) để chụp bộ ảnh kỷ niệm. Tuy nhiên, một số người dân tại đây cho rằng chiếc mấn của cô vi phạm quy định “không đội mũ” trước cổng nhà thờ, nên đã đề nghị nữ DJ ngừng chụp và rời đi.

Đáng chú ý, trong video xuất hiện một người đàn ông có thái độ gay gắt, to tiếng và có những lời lẽ bị cho là thiếu chuẩn mực. Một phụ nữ khác cũng yêu cầu ê-kíp của Ngân 98 không quay phim tại khu vực sân nhà thờ. Sự việc khiến nữ DJ bày tỏ sự buồn tủi, cho biết cô đã từ TP.HCM ra Hà Nội chỉ để thực hiện bộ ảnh ý nghĩa nhưng lại gặp tình huống không mong muốn.

Clip của chính Ngân 98 đăng tải.

Ngân 98 chia sẻ, cô hiểu nguyên tắc “nhập gia tùy tục” nhưng cho rằng cách hành xử của một số người đã khiến dư luận hiểu lầm rằng mình vi phạm pháp luật hoặc gây rối nơi công cộng.

Liên quan đến vụ việc, UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết đơn vị này đang vào cuộc xác minh. Cơ quan chức năng sẽ làm rõ liệu việc đội mấn có thực sự vi phạm nội quy tại khu vực Nhà thờ Lớn hay chỉ là sự hiểu nhầm, đồng thời xem xét hành vi ứng xử của những người tham gia trong vụ việc.

Hiện sự việc vẫn đang được xác minh, chưa có kết luận cuối cùng.