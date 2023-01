Xuân Quý Mão ghé Yên Tử chiêm ngưỡng mai vàng, xích tùng cổ

Những ngày giáp Tết Quý Mão, hoa mai vàng Yên Tử (Khu du lịch Yên Tử, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) lại nở rộ chào đón du khách. Sắc mai vàng báo hiệu mùa xuân đến với vẻ đẹp non nước tại Yên Tử. Đến với Yên Tử vào mùa xuân, du khách không chỉ được chiêm bái, lễ Phật mà còn được chiêm ngưỡng những gốc mai vàng độc đáo riêng có của đất thiêng Yên Tử. Mai vàng Yên Tử là loài hoa đặc hữu của vùng núi Yên Tử mọc rải rác trong rừng, trên những vách đá hiểm trở. Với những cây Mai vàng được lấy từ rừng về trồng thì buộc phải bọc nilon để giữ ấm, canh từng phút cho hoa nở. Không chỉ mai vàng, du khách đến với Yên Tử còn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những cây xích tùng hàng nghìn năm tuổi. Nằm giữa non thiêng Yên Tử, đường xích tùng với những cây tùng có tuổi đời tới 700 năm tuổi. Đường Tùng mang nhiều giá trị, vừa là di sản, vừa góp phần tạo nên những giá trị văn hóa, tinh thần linh thiêng ở nơi được coi là cái nôi của Phật giáo Việt Nam. Các cây xích tùng cổ có đường kính gốc từ 0,3-1,1m; độ cao từ 4,9-24m. Đường xích tùng Yên Tử được coi là hàng cây trồng cổ nhất ở Việt Nam. Đường xích tùng là di sản quý, vừa là chứng tích lịch sử, vừa là biểu tượng văn hóa; thể hiện tình yêu sự sống, tôn trọng và hòa hợp với thiên nhiên - một giá trị cốt lõi của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Đi giữa hai hàng xích tùng cổ kính, du khách có thể tận hưởng bầu không khí trong lành, thoáng mát, bồi hồi tưởng nhớ đến đức vua Trần Nhân Tông trước khi hóa Phật đã để lại cho đời sau hàng cây xích tùng quý hiếm. Trước thực trạng một số cây xích tùng cổ bị sâu mọt đục thân, già yếu, có khả năng bị gãy đổ hoặc bật gốc, Ban Quản lý Di tích và Rừng quốc gia Yên Tử đã tiến hành vệ sinh, phun khử trùng diệt sâu mọt, bổ sung phân hữu cơ vào gốc để tăng cường chất dinh dưỡng cho cây. >>> Mời quý độc giả xem video: Chị Lê Thị Thu, chủ vườn hoa ở Xuân Quan (Hưng Yên) chia sẻ về giá cả các loại hoa Tết năm nay. Video do PV Tri thức và Cuộc sống thực hiện.

