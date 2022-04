Xe 7 chỗ lao tiệm bánh mì ở Đà Nẵng, nhiều người bị thương

Sáng 4/4, Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ vụ ô tô tông vào tiệm bánh mì Đồng Thạnh ở số 60A Điện Biên Phủ khiến nhiều người bị thương. Khoảng 18h30 ngày 3/4, ô tô Mitsubishi 7 chỗ BKS 43A-505.82 do tài xế Lương Duy Tân (42 tuổi, trú phường Thanh Khê Đông) điều khiển lưu thông trên tuyến đường Điện Biên Phủ theo hướng cầu sông Hàn đi quận Liên Chiểu. Khi đến nút giao thông hầm chui Điện Biên Phủ, ô tô này rẽ hướng về phía đường Lê Độ (quận Thanh Khê) rồi đâm thẳng vào tiệm bánh mì Đồng Thạnh nằm trên đường Điện Biên Phủ. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, bên trong tiệm bánh mì có 2 phụ nữ đứng bán tại quầy, 1 phụ nữ khác đang làm rau sống và 2 trẻ em vui chơi. Bên ngoài tiệm bánh mì đang có 2 khách mua hàng. Hình ảnh chiếc xe đột ngột lao thẳng tiệm bánh mì. Vụ tai nạn khiến 6 người phải nhập viện, trong đó 2 trẻ em bị trầy xước, 4 người lớn bị gãy xương. Nhiều tài sản bị hư hỏng. Công an quận Thanh Khê cho biết, bước đầu qua kiểm tra sơ bộ, tài xế Lương Duy Tân có sử dụng bia rượu. Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, đây là một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, các nạn nhân không thiệt mạng là điều may mắn bởi chiếc xe phi thẳng vào tiệm bánh mì có nhiều người phía trong. Cơ quan chức năng sẽ vào cuộc khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của lái xe, của nạn nhân và những người làm chứng, trích xuất camera giám sát và camera hành trình của phương tiện để xác định nguyên nhân sự việc, làm rõ hậu quả của vụ tai nạn đã gây ra để giải quyết theo quy định pháp luật. Trường hợp kết quả xác minh cho thấy, người điều khiển chiếc xe ô tô không làm chủ tốc độ, có nồng độ cồn trong máu và khí thở gây ra vụ tai nạn khiến có nạn nhân tử vong hoặc thương tích 61% trở lên hoặc thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đồng trở lên, tài xế sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Điều 260 Bộ luật hình sự. Được biết, trước khi lao vào tiệm bánh mì chiếc xe này cũng đã va chạm với một phương tiện khác trên đường và người lái xe có biểu hiện không làm chủ tốc độ và có nồng độ cồn trong khí thở, luật sư Cường cho rằng, rất có thể người điều khiển phương tiện này đã không làm chủ tốc độ bởi có nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Trường hợp nếu vụ tai nạn gây hậu quả là thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đồng trở lên hoặc có nạn nhân thương tích từ 61% trở lên hoặc có nạn nhân tử vong, tài xế sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự với khung hình phạt là phạt tù từ 3 năm đến 10 năm theo quy định tại khoản 2, Điều 260 Bộ luật hình sự nêu trên. Nếu không bị xử lý hình sự, tài xế này sẽ bị xử lý hành chính với mức phạt rất nặng. Ngoài ra cũng phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho tiệm bánh mì và chi phí khám chữa bệnh cho những người bị thương. Theo luật sư Cường, cơ quan năng cần sớm xác minh làm rõ sự việc, làm rõ hậu quả của vụ tai nạn giao thông để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với những trường hợp tham gia giao thông như thế này. Đồng thời, cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, tránh những vụ việc tương tự có thể xảy ra. >>>Mời độc giả xem video xe 7 chỗ lao tiệm bánh mì.

