Xâm phạm chỗ ở, Đường “Nhuệ” cùng con nuôi lĩnh thêm án

Sau một ngày xét xử, tối ngày 18/10, Hội đồng xét xử TAND TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình đã tuyên phạt Nguyễn Xuân Đường (Đường "Nhuệ", 50 tuổi) và Bùi Mạnh Tiến (Tiến "Trắng", 26 tuổi, con nuôi của Đường) cùng mức án một năm tù về tội Xâm phạm chỗ ở của công dân, theo Điều 124 Bộ luật Hình sự 1999. HĐXX cho biết, tại tòa Nguyễn Xuân Đường không thừa nhận cáo buộc xâm phạm chỗ ở của công dân. Tuy nhiên, tòa đã căn cứ biên bản khám nghiệm, sơ đồ hiện trường, lời khai của người làm chứng cùng các tài liệu khác. Đáng chú ý, con nuôi của Đường "Nhuệ" là Bùi Mạnh Tiến đã nhận tội theo nội dung cáo trạng truy tố. Đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa cho rằng dù Nguyễn Xuân Đường không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa đã thể hiện hành vi phạm tội "xâm phạm chỗ ở của công dân". HĐXX cho rằng Đường "Nhuệ" là người chỉ đạo, còn Tiến trực tiếp xâm nhập công ty Lâm Quyết của bị hại khi không được sự đồng ý của chủ sở hữu. Tòa xác định vai trò của Đường và Tiến ngang nhau. Đối với hành vi đuổi công nhân ra khỏi công ty và đe dọa giết người, HĐXX xét thấy Đường và Tiến không đe dọa mà công nhân tự bỏ về. Sau đó, Đường cử Tiến ở lại để canh giữ tài sản, mục đích là đợi vợ chồng ông Lẫm về để xử lý nợ, không có căn cứ cướp tài sản. Đại diện viện kiểm sát cho rằng, việc bị cáo Đường sai con nuôi chiếm giữ trái phép trụ sở Công ty Lâm Quyết là hành vi phạm tội nguy hiểm, coi thường pháp luật, và gây mất an ninh trật tự địa phương. Do đó đã đề nghị HĐXX tuyên phạt hai bị cáo mức án từ 9 - 12 tháng tù. Căn cứ hồ sơ cùng diễn biến quá trình xét xử tại tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Đường và Bùi Mạnh Tiến cùng mức án 12 tháng tù giam. Theo cáo trạng, cáo trạng, ông Nguyễn Văn Lẫm và vợ là bà Phạm Thị Quyết có vay 1,7 tỷ đồng của vợ chồng Nguyễn Xuân Đường. Đầu tháng 10/2017, Đường "Nhuệ" nhận được tin vợ chồng ông Lẫm đi khỏi TP Thái Bình nên Đường cùng con nuôi là Bùi Mạnh Tiến tìm đến Công ty TNHH Lâm Quyết (trụ sở tại thôn Đông Hải, xã Vũ Chính, TP Thái Bình) để tìm vợ chồng ông Lẫm đòi nợ. Do không thấy vợ chồng ông Lẫm nên từ ngày 3 đến 19/10/2017, Đường "Nhuệ" chỉ đạo con nuôi Tiến "trắng" xâm nhập, chiếm giữ trái phép và ăn ngủ sinh hoạt tại phòng khách của Công ty Lâm Quyết. Cáo trạng cũng nêu, hành vi xâm nhập trái phép, chiếm giữ Công ty Lâm Quyết của Đường và Tiến đã được Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình khởi tố bị can về tội "Xâm phạm chỗ ở của công dân". Viện KSND TP Thái Bình có đủ căn cứ truy tố bị can Nguyễn Xuân Đường và Bùi Mạnh Tiến phạm tội "Xâm phạm chỗ ở của công dân", tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1, Điều 124 Bộ luật Hình sự năm 1999. Liên quan những vụ án khác trước đó về hành vi "cố ý gây thương tích" mà TAND tỉnh Thái Bình đã tuyên, đến nay Đường "Nhuệ" lãnh tổng cộng 7 năm tù và Tiến "trắng" lãnh 4 năm tù.

