Xác nữ giới nằm úp nổi trong bể nước lật tẩy vụ án kinh hoàng

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 11h ngày 2/4/2021, anh Vàng Văn Quang (SN 1978, trú thôn Làng Mới, xã Mường Vi, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) bàng hoàng phát hiện mẹ đẻ là bà Vùi Thị Cắm (SN 1956, trú thôn Làng Mới, xã Mường Vi) tử vong trong bể nước của gia đình, trên gáy có nhiều vết bầm tím, tủ của gia đình bị cậy phá. Khoảng 12h cùng ngày, thông tin về vụ án được chuyển đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai… (Ảnh Dân Việt) Xác định đây là vụ án giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh chủ trì phối hợp Công an huyện Bát Xát và các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành rà soát, khoanh vùng xác minh đối tượng gây án. (Ảnh VOV) Cùng với đó, chỉ đạo các lực lượng chia thành nhiều tổ công tác, rà soát xác minh toàn bộ địa bàn xảy ra vụ án và các địa bàn giáp ranh; chốt chặn tại các tuyến giao thông giữa các xã và các thị xã Sa Pa, thành phố Lào Cai. Bên cạnh đó, Công an tỉnh Lào Cai đã trao đổi thông tin, phối hợp với lực lượng biên phòng kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới phòng ngừa đối tượng trốn sang Trung Quốc. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Quá trình rà soát quanh khu vực hiện trường, tổ công tác đã thu giữ được chiếc xe máy nghi của đối tượng gây án để lại. Tiến hành rà soát hệ thống camera và việc sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát phát hiện đối tượng nghi vấn là một thợ khoan đá thuê có tên là Ký ở thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai, nhưng không ai biết địa chỉ cụ thể của anh ta. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Quá trình rà soát, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an an huyện Bát Xát thu thập được thì vào cuối năm 2020, Ký đã đến khoan đá thuê cho rất nhiều gia đình ở tại xã Mường Vi và một số xã khác trên địa bàn huyện Bát Xát. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Lào Cai đã xác định Ký tên thật là Chảo Ông Khé (SN 1993, trú tại Bản Kim, xã Thanh Bình, thị xã Sa Pa). (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Từ thông tin trên, ngay trong đêm Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai đã phối hợp với Công an huyện Bát Xát, Công an thành phố Lào Cai và Công an thị xã Sa Pa triển khai đồng bộ các biện pháp truy xét đối tượng theo dấu vết nóng. Đến 22h cùng ngày, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Lào Cai đã xác định và bắt giữ được Chảo Ông Khé khi đối tượng đang lẩn trốn tại địa bàn thị xã Sa Pa. Tại cơ quan, hành vi phạm tội của Khé đã được làm rõ: Có trong tay nghề khoan đá, nếu chịu khó làm việc mỗi ngày Khé có thể kiếm được từ 2-3 triệu đồng. Thế nhưng, lười lao động và lại có máu mê đỏ đen nên số tiền kiếm được của anh ta đều lần lượt đội nón ra đi. Và cũng chỉ vì đỏ đen mà anh ta trượt dài trên con đường phạm tội. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Theo tài liệu của các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai thu thập được thì khoảng năm 2017, Khé đã từng nhờ người thân của gia đình vay Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh 400 triệu đồng để mua taxi chạy khách; nhưng khi số tiền này cầm chưa "nóng" tay thì đối tượng đã đem nướng hết vào các canh bạc đỏ đen. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Sau đó, miếng đất của bố mẹ để lại cho anh ta để dựng nhà, cưới vợ cũng bị Khé bán đi đánh bạc. Sau khi liều lĩnh cắm chiếc xe máy của người quen rồi bị kết án 10 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Khé vừa ra tù tháng 10/2020 nhưng đối tượng vẫn không lấy đó làm bài học. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Sau khi ra tù, Khé tiếp tục làm nghề khoan đá thuê tại các xã của thị xã Sa Pa và Bát Xát, nhưng số tiền kiếm được cũng không đủ cho thú vui đỏ đen của anh ta. Cũng chính vì thế, đối tượng đã nảy ý định phạm tội. Khoảng 9h45 ngày 2/4, Chảo Ông Khé đột nhập vào nhà bà Cắm để trộm cắp tài sản. Trong lúc đối tượng đang thực hiện hành vi phạm tội thì bà Cắm phát hiện, giữa hai bên đã xảy ra xô xát… Lo sợ bị bà Cắm tố cáo, Khé đã đánh ngã và lấy 1 đoạn gậy gỗ đánh vào vùng gáy nạn nhân. Khi thấy nạn nhân nằm bất động, Khé đã bê xác giấu trong bể nước ở bếp của gia đình. Sau khi gây án, đối tượng lên nhà cậy tủ lấy được hơn 13 triệu đồng rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Với hành vi phạm tội của mình Khé phải nhận bản án nghiêm khắc từ pháp luật.

