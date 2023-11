Xác cô gái lõa thể trong bao tải và bi kịch từ chiếc điện thoại

Theo hồ sơ vụ án, chiều 10/6, sau cơn mưa rả rích, người dân ở phố Quảng Luận, phường Đa Phúc, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng đi tập thể dục thì phát hiện hai bao tải màu xanh buộc kín. Khi tiến lại gần, mọi người bàng hoàng phát hiện thi thể một cô gái trẻ không mặc quần áo trong bao. Theo người dân gần đó, bao tải này đã xuất hiện từ sáng 10/6, nhưng do được bọc kín và để ở phía trước ngôi nhà hiện không có người sinh sống nên không ai để ý. Đa phần mọi người đi qua đều nghĩ là bao tải rác. Tại hiện trường, lực lượng công xác định, nạn nhân là một cô gái trẻ, tử vong trong tư thế không mặc quần áo, 2 tay bị trói về phía trước bằng dây nilon, và phần đầu tử thi bị trùm bằng túi nylon màu đen. Sau đó, nạn nhân được cho vào 2 bao tải dứa. Một bao tải được trùm từ đầu đến phần thân người; bao còn lại trùm từ phần chân đến lưng nạn nhân; 2 đầu bao tải này được buộc lại bằng dây. Tiến hành khám nghiệm, các điều tra viên nhận thấy, nạn nhân có 1 vết thương ở hộp sọ, xuất hiện nhiều vết máu tại bao tải. Đây chính xác là một vụ án mạng và nạn nhân đã tử vong trước đó nhiều giờ. Tuy nhiên, thời điểm trước khi phát hiện thi thể trời mưa khá to, chính vì thế hầu hết các dấu vết đã bị nước mưa rửa trôi mất. Một cuộc rà soát diện rộng trên địa bàn TP. Hải Phòng được tiến hành. Các trinh sát đã xác định được nạn nhân là chị V.H.A (SN 1994, trú tại thôn Trà Đức, xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng). Qua tìm hiểu, chị A có 2 con và không sống với chồng khoảng 1 năm nay. Nạn nhân làm nghề buôn bán, kinh doanh tự do lại có mối quan hệ phức tạp nên rất khó để xác định được mâu thuẫn, nguyên nhân bị sát hại. Lật lại hiện trường, có một chi tiết khiến trinh sát hoài nghi, đó là khi phát hiện thi thể nạn nhân thì chị A. chết trong tư thế trên người không mặc quần áo, vì vậy hung thủ có thể là người đang có quan hệ tình cảm với chị A.. Đồng thời, các dấu vết, hình ảnh camera thu được cho thấy vỉa hè nơi phát hiện thi thể chị A. không phải là hiện trường chính vụ việc. Khả năng cao chị A. được đưa tới từ phía khu nhà gần đó... Lúc này, nguồn tin các trinh sát báo về, quá trình điều tra phía sau khu nhà ở Đa Phúc Central Pacrk, lực lượng phá án phát hiện đầm thủy sản của anh H.H.C. (SN 1977, HKTT tại phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân), nhưng ít khi anh C. sinh sống tại đây. Đáng chú ý trong đầm này có căn nhà cấp 4 (diện tích 20m2) và việc trông coi đầm được anh C. giao cho em trai là Hoàng Hữu Thịnh (SN 1980, thường trú tổ 29, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân). Ngay lập tức, Hoàng Hữu Thịnh được đưa vào “tầm ngắm”. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định Thịnh có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến chị V.H.A. Đến tối 11/6, phòng CSHS, Công an TP.Hải Phòng phối hợp cùng các đơn vị chức năng đưa Thịnh về trụ sở để đấu tranh. Tại cơ quan công an, Hoàng Hữu Thịnh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai của Thịnh, vào giữa năm 2020, Hoàng Hữu Thịnh quen biết và sinh sống như vợ chồng với chị V.H.A. Ngày 8/6, chị A gọi cho Thịnh nhờ đứng tên mua hộ một chiếc điện thoại trả góp với số tiền khoảng 4 triệu đồng,Thịnh đồng ý. Sau đó, chị A gọi lại nhờ Thịnh cho vay 4 triệu đồng để mua điện thoại, không phải trả góp. Thịnh đồng ý với điều kiện chị A phải quan hệ tình dục với Thịnh. Khi thấy chị A đồng ý, Thịnh hẹn chiều tối ngày 9/6, Thịnh lĩnh lương sẽ cho chị A vay tiền mua điện thoại. Khoảng hơn 13h ngày 9/6, chị A gọi điện thoại cho Thịnh hẹn khoảng 19h sẽ đến nơi Thịnh ở để vay tiền. Khoảng 19h, chị A gọi điện cho Thịnh và được chỉ đường đến nơi ở của Thịnh tại khu dân cư Đa Phúc. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Sau khi quan hệ tình dục xong, Thịnh đi ra cửa nhà hút thuốc lào và nhìn qua khe cửa thấy chị A đang lục ví của mình. Tức giận trước hành động của “người tình”, Thịnh đi vào giằng ví với chị A. Ví rơi xuống đất, chị A cúi xuống nhặt thì Thịnh lao vào tấn công khiến chị A ngã xuống đất bất tỉnh. Nghĩ nạn nhân đã tử vong, Thịnh lấy dây buộc tay, chân của nạn nhân, sau đó cho thi thể vào bao dứa buộc chặt lại. Thịnh kiểm tra thấy chị A không mang theo tiền nên cho quần áo, dép của nạn nhân vào 1 túi nylon. Đồng thời, Thịnh tháo sim điện thoại của chị A để ở phần ốp điện thoại của Thịnh, lắp sim điện thoại của Thịnh vào máy điện thoại của chị A để sử dụng. Thịnh mặc quần áo và chờ đến khoảng 0h30 ngày 10/6/2023 mang xác chị A đi phi tang. Khi đến trước cửa nhà số 282, đường Đa Phúc, thấy ánh đèn xe máy của người dân đi đường, Thịnh sợ hãi bỏ bao tải chứa thi thể nạn nhân ở đây. Khoảng 15 phút sau, Thịnh đi ra chỗ xác chị A .với mục đích mang đi xa nhà Thịnh, tuy nhiên do thấy vẫn nhiều xe máy qua lại nên Thịnh đành bỏ về nhà ngủ. Đến 4h sáng cùng ngày, Thịnh mang xe đạp điện, quần áo của nạn nhân vứt tại khu vực ruộng lúa cách hiện trường 1,5 km rồi đi bộ về nhà. Tại cơ quan điều tra, Thịnh thành khẩn khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình. >>> Xem thêm video: Bất ngờ chân dung nghi phạm bắt cóc, sát hại bé gái ở Hà Nội.

