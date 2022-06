Vụ tai nạn 3 người chết ở Hòa Bình: Tài xế xe tải khai gì?

Liên quan tới vụ tai nạn 3 người chết ở Hòa Bình, ngày 5/6, Công an huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình cho biết lái xe tải chở đất gây ra vụ tai nạn giao thông 3 người chết, 1 người bị thương đã đến cơ quan Công an để trình diện. Lái xe được xác định là Nguyễn Văn Doanh (SN 1993, trú tại xã Hợp Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội). Hiện lái xe đang bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra. Tại cơ quan Công an, Doanh khai nhận thời điểm trước khi xảy ra tai nạn, chiếc xe tải do tài xế này điều khiển bị mất phanh, mất lái dẫn đến không làm chủ được gây ra vụ tai nạn thương tâm. Tuy nhiên, đây mới chỉ là lời khai ban đầu, hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, giám định hiện trường và thu thập các thông tin liên quan để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và test nhanh chất ma tuý với lái xe. Qua kiểm tra, không phát hiện vi phạm, tuy nhiên để chắc chắn, cơ quan chức năng vẫn tiến hành lấy máu xét nghiệm đối với lái xe Doanh. Theo báo cáo của Ban ATGT tỉnh Hoà Bình, khoảng 15h45 ngày 4.6, tại Km472+960 đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy, ô tô tải BKS: 29H - 770.16 chở đất sau khi va chạm với máy xúc đã lật ngang, đè lên ô tô con BKS: 36A - 615.85. Vụ tai nạn khiến 3 người trên ô tô con tử vong tại chỗ, 1 người bị thương được đưa đi cấp cứu. Danh tính các nạn nhân tử vong, gồm: Lái xe P.V.T. (SN 1991, trú tại huyện Bá Thước, Thanh Hóa); bà N.T.H. (SN 1962, trú tại huyện Bá Thước, Thanh Hóa) và chị T.T.H. (SN 1985, trú tại tỉnh Khánh Hòa). Hiện vụ tai nạn 3 người chết ở Hòa Bình đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Đồng Tháp: Va chạm với ô tô khách, người lái xe mô tô tử vong. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Liên quan tới vụ tai nạn 3 người chết ở Hòa Bình, ngày 5/6, Công an huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình cho biết lái xe tải chở đất gây ra vụ tai nạn giao thông 3 người chết, 1 người bị thương đã đến cơ quan Công an để trình diện. Lái xe được xác định là Nguyễn Văn Doanh (SN 1993, trú tại xã Hợp Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội). Hiện lái xe đang bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra. Tại cơ quan Công an, Doanh khai nhận thời điểm trước khi xảy ra tai nạn, chiếc xe tải do tài xế này điều khiển bị mất phanh, mất lái dẫn đến không làm chủ được gây ra vụ tai nạn thương tâm. Tuy nhiên, đây mới chỉ là lời khai ban đầu, hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, giám định hiện trường và thu thập các thông tin liên quan để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và test nhanh chất ma tuý với lái xe. Qua kiểm tra, không phát hiện vi phạm, tuy nhiên để chắc chắn, cơ quan chức năng vẫn tiến hành lấy máu xét nghiệm đối với lái xe Doanh. Theo báo cáo của Ban ATGT tỉnh Hoà Bình, khoảng 15h45 ngày 4.6, tại Km472+960 đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy, ô tô tải BKS: 29H - 770.16 chở đất sau khi va chạm với máy xúc đã lật ngang, đè lên ô tô con BKS: 36A - 615.85. Vụ tai nạn khiến 3 người trên ô tô con tử vong tại chỗ, 1 người bị thương được đưa đi cấp cứu. Danh tính các nạn nhân tử vong, gồm: Lái xe P.V.T. (SN 1991, trú tại huyện Bá Thước, Thanh Hóa); bà N.T.H. (SN 1962, trú tại huyện Bá Thước, Thanh Hóa) và chị T.T.H. (SN 1985, trú tại tỉnh Khánh Hòa). Hiện vụ tai nạn 3 người chết ở Hòa Bình đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Đồng Tháp: Va chạm với ô tô khách, người lái xe mô tô tử vong. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.